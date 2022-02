Qué tener en cuenta cuando padres preparan antibióticos a sus hijos

ILUSTRACIÓN - Frecuentemente se receta jugos antibióticos contra las infecciones bacterianas de los niños. Foto: Mascha Brichta/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

A los niños se les suelen recetar jugos antibióticos para las infecciones bacterianas que sus propios padres deben preparar. Pero en este proceso se cometen errores una y otra vez. La farmacéutica alemana Gabriele Röscheisen-Pfeifer explica lo que los padres deben tener en cuenta a la hora de preparar y mantener estos medicamentos. 1. Tiempo de conservación: sin abrir, estos granulados tienen una fecha de caducidad de dos a tres años. Sin embargo, el zumo mezclado debe utilizarse en un plazo de 10 a 14 días y debe conservarse en el refrigerador. Una vez abierto, este granulado no debe ser simplemente "guardado" para su posible uso en infecciones posteriores. En todo caso, debe eliminarse el sobrante. Especialmente porque los antibióticos nunca deben administrarse sin consultar previamente al médico. 2. Agítelo: el polvo y el agua pueden separarse un poco en el refrigerador. Para asegurar su eficacia, recomienda la experta de la presidencia de la cámara de farmacéuticos de Baja Sajonia, se debe agitar por lo tanto el remedio antes de cada toma. 3. No lo diluya: "Ya viví todo", afirma Röscheisen-Pfeifer. Por eso, es muy importante destacar este punto: no se debe completar nuevamente el jugo con agua tras cada toma, porque eso diluye cada vez más la sustancia activa. Y, por el contrario, tampoco hay que suministrar nunca el polvo puro. "Esto también lo han hecho ya algunos padres", advierte la farmacéutica. La buena noticia es que muchas veces la farmacia ya directamente prepara el zumo. Pero, indica la experta, en otras oportunidades los padres primero deben aguardar cómo se desarrollan los síntomas de su hijo y, dependiendo de esto, deberán o no suministrarle el remedio. En un caso de este tipo, se les da a los padres el granulado para que luego ellos mismos lo preparen. dpa