Pop urbano japonés se viraliza años después de su boom

Tel Liyanto no había nacido para el boom japonés de los años 1980, pero adora los éxitos de pop urbano de esa era, que ahora se viralizan gracias a una generación internacional de seguidores jóvenes.

La glamorosa banda sonora que acompañó el milagro económico de Japón vuelve a la popularidad décadas después de salir al aire con sus sintetizadores, influenciados por el rock suave, el boogie y el soul.

El género retro se volvió tan popular que la estrella canadiense The Weeknd incluyó una muestra del tema de 1983 "Midnight Pretenders" en su última grabación, y los sellos disqueros corren para reeditar viniles de pop urbano que se creían olvidados.

"Es como el disco: un sonido nostálgico pero también moderno", comentó Liyanto, una indonesia de 27 años que trabaja en una agencia creativa, mientras bailaba en un bar de Tokio al son del pop urbano.

"Lo escucho para bailar, lo escucho para relajar", dijo a AFP.

Desde su origen en los círculos de música en línea, el "revival" fue amplificado por el algoritmo de YouTube, que detecta cuando una canción es gustada y compartida, y la recomienda en todo el mundo.

Los temas más populares, como "Plastic Love" de Mariya Takeuchi, llegan a tener decenas de millones de vistas en YouTube.

La base rítmica del tema y sus exuberantes metales tienen la vibra optimista de "Club Tropicana" de Wham!, pero su letra japonesa cuenta una historia diferente.

"Desde el día que me rompieron el corazón, he vivido la vida con el día y la noche trastocados", canta Takeuchi en el tema, que algunos comentarios califican como una "joya oculta".

"¿Por qué de repente escucho pop japonés de los '80 y por qué es tan bueno?" se preguntó alguien en un comentario.

- Nuevo pero conocido -

A Kei Notoya, un DJ de 33 años, lo enganchó el pop urbano la primera vez que lo escuchó en una fiesta universitaria.

Desde entonces acumula unos 3.000 discos, algunos de los cuales vende en segundos en su tienda virtual Tokyo Condition.

"La música japonesa de entonces copiaba mucho del rock, soul y R&B estadounidense", comentó a AFP. "Suena nuevo pero al mismo tiempo, conocido".

"La gente que no había nacido entonces puede sentir la energía, la atmósfera de los años '80 y '70 al escuchar estas canciones", sostuvo.

La popularidad llevó a sellos disqueros japoneses a subir más temas de su catálogo antiguo a los servicios de streaming.

Una gran cantidad de canciones ignoradas durante años y recién desenterradas mantiene vivo el interés en el género, explicó Notoya.

La inclusión de una muestra de Tomoko Aran en la grabación "Out of Time" de The Weeknd, "es el ejemplo más popular de una vieja canción japonesa presentada a un público más amplio", señaló Patrick St Michel, quien escribe sobre música desde Japón.

"Midnight Pretenders" fue relanzada el año pasado en vinil junto a otros favoritos del pop urbano, incluyendo "Plastic Love", refrescada con un video moderno del sello Warner Japan.

- Melancolía -

Gary Ieong, copropietario de la tienda White Noise Records en Hong Kong, aseguró que la reedición de "Plastic Love" ha sido "realmente popular" en su negocio.

Jóvenes que escuchan en tema en YouTube quieren comprar el disco "como recuerdo por el arte", dijo a AFP.

La música también tiene seguidores en TikTok, donde los aficionados adaptan sus canciones favoritas a ilustraciones de estilo animé o las bailan con trajes de los años '80.

Los nuevos oyentes también se sienten atraídos al pop urbano por el "elemento de melancolía que esconde", según St Michel.

"Eso es algo que aparece en todas las canciones de pop urbano y las vuelve virales. Hay algo triste también, no es solo hedonismo", agregó.

Pero nada es para siempre, y los primeros en revivir el pop urbano en línea en los años 2010 ya están con otra cosa, señaló St Michel.

"Es como una carrera por encontrar lo que interesa a la multitud de internet. Ellos son los que deciden", agregó. "Esa es la belleza del asunto".

kaf/sah/lto/mas/zm