Polonia pide dirigir sanciones a Moscú a deporte, oligarcas y materias primas

Cracovia (Polonia), 22 feb El Gobierno polaco apremió este martes a la comunidad internacional a aplicar sanciones contra Rusia de gran envergadura y centradas en la participación en eventos deportivos, contra oligarcas rusos y el comercio de materias primas con Moscú. Tras convocar una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional en Varsovia, el presidente polaco, Andrzej Duda, subrayó que, "ahora mismo, el ejército ruso está en Bielorrusia y hay muchos indicios de que no se retirará", al tiempo que llamaba a la OTAN a emprender "acciones adecuadas" en materia de defensa. En una comparecencia posterior, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, sostuvo la necesidad de "dirigir las sanciones contra Rusia hacia el comercio de materias primas" y concluyó que "uno no hace negocios con su agresor". El líder del partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, vicepresidente del Gobierno y jefe del Consejo Nacional de Defensa, afirmó que "la primera tanda de sanciones (contra Moscú) debe ser enorme, de lo contrario es difícil esperar que Rusia se retire". En su opinión, "las sanciones también deberían aplicarse a Vladimir Putin y a los oligarcas rusos", quienes según él "tienen reservas de fondos muy grandes, pueden aguantar un tiempo, pero ese tiempo es limitado". Como muestra de la voluntad de su gobierno de imponer sanciones a Rusia, el líder conservador afirmó que Polonia hará "todo lo posible para limitar los contactos comerciales con Rusia". Según Kaczynski, estas sanciones, junto con la retirada por parte de los países occidentales de los grandes eventos deportivos previstos en Rusia para el próximo año, "crearán problemas muy graves" para ese país y "también le mostrará a la sociedad rusa que conquistar (países) no es manera de actuar en el mundo moderno". Está previsto que en 2023 Rusia acoja el campeonato mundial de hockey sobre hielo. En una jornada en la que el Gobierno polaco comenzó a debatir una Ley de Defensa Nacional que contempla el aumento del presupuesto de defensa y aumentar el número de soldados, el líder del PiS enfatizó que "Polonia debe tener unas fuerzas armadas adecuadas a la situación actual, o sea, con capacidad de disuasión (...) o capaces de repeler un ataque". EFE mag/gc/psh