Peso colombiano sube impulsado por repunte de petróleo: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas seguían el sentimiento positivo observado en divisas ligadas a los productos básicos, a medida que la tensión geopolítica en Europa del Este eleva los precios. El peso colombiano subía debido a su estrecho vínculo con el petróleo mientras que el sol peruano lideraba las ganancias en la región.

El peso colombiano subía 0,4% y se veía beneficiado al contar con el crudo como principal producto de exportación, ya que el precio se acerca a US$100 por barril.

La divisa se mantiene confinada dentro de su promedio móvil de 200 días en 3.851 y el mínimo del año a la fecha cercano a 4.105.

A pesar de que el peso colombiano se beneficia menos de las entradas extranjeras que otros pares sudamericanos debido a la proximidad de sus elecciones presidenciales, sigue siendo una de las cinco monedas de mercados emergentes con mejor rendimiento en el mundo este año, según datos compilado por Bloomberg.

Los candidatos presidenciales participarán en un debate a partir de las 8:00 p.m. hora local, y los inversionistas estarán especialmente atentos a las declaraciones del favorito, Gustavo Petro.

El extremo corto de las curvas IBR y Cámara aumenta ya que el repunte de los precios de productos básicos mantendría elevados los costos de energía y materiales, lo que presionará la inflación en todo el mundo.

Se prevé que los ciclos de ajuste continúen en Chile y Colombia a fines de marzo. La especulación de un posible aumento de emergencia en Chile ha disminuido por ahora, pero es probable que vuelvan a surgir si los próximos datos de inflación sorprenden al alza.

El peso chileno también subía, sumando a su reciente recuperación a pesar de que no ha logrado ganar un impulso significativo después de traspasar el nivel de 800 por dólar. Si la divisa no logra encontrar nuevos compradores, es probable que atraiga a más operadores que estén dispuestos a cerrar posiciones largas para mantenerse al margen durante este período de intensa volatilidad global.

El sol peruano subía un 0,6%, registrando el mejor desempeño entre las monedas andinas, pese a que ha rondado los 3,75 por dólar durante las últimas cinco sesiones.

La moneda ha alternado entre días de rendimiento superior e inferior a medida que operadores buscan reducir las posiciones alcistas después del repunte vinculado a la mejora del entorno político y terminan encontrando condiciones de liquidez deficientes.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

