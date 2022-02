Paraguay levanta las restricciones por covid-19 pero seguirá exigiendo mascarilla

Asunción, 22 feb El Gobierno de Paraguay anunció este martes que levantará las restricciones vigentes desde hace casi dos años para contener la propagación de la pandemia de la covid-19, pero mantendrá la exigencia de usar mascarilla en lugares cerrados y de presentar el carnet de vacunación para entrar al país. El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció en una conferencia de prensa la decisión del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, de dejar sin efecto el decreto que impone las medidas sanitarias. "Hasta hoy a las 12 de la noche rige este decreto que está vigente y a partir de mañana ya no contaremos con decreto", explicó el funcionario desde el Palacio de López (sede del Gobierno). Las medidas están relacionadas con el aforo máximo, la exigencia de mantener los espacios ventilados e incentivar el lavado de manos, entre otros, en comercios, centros de trabajo, escuelas, universidades y locales gastronómicos. Las restricciones rigen, además, para la realización de eventos sociales, deportivos, de culto e incluso familiares. Huttemann aclaró, sin embargo, que se mantiene en vigor la ley de uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados y en aquellos abiertos "donde no se pueda guardar la distancia". En ese contexto, anticipó que en adelante los esfuerzos del Gobierno se concentrarán en "incentivar la vacunación", que consideró la "clave" para salir de la pandemia. "Ya no más mandatos obligatorios ni restricciones para la ciudadanía, sino vacunas. El único camino para salir de esto son las vacunas", agregó. La directora general de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, dijo a la cadena ABC Color que no se trata del fin de las medidas, ya que las autoridades sanitarias seguirán recomendando su aplicación, sino de las sanciones derivadas de su incumplimiento. Por su parte, Abdo Benítez destacó en su cuenta de Twitter que "¡Paraguay retorna de a poco a la normalidad!". Además, animó a los ciudadanos a seguir con la vacunación, como la "mejor manera de cuidarnos". La decisión del Gobierno se conoció cuando el país acumula dos semanas de descenso en el número de contagios y fallecidos por la covid-19. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social contabilizaba este lunes un acumulado de 18.237 muertes y 636.520 casos positivos desde que el 7 de marzo de 2020 se registró el primer contagio por covid-19 en el país.