Ortega apoya a Putin, sin reconocer la independencia de los separatistas de Donbás

Managua, 21 feb El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, respaldó este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el reconocimiento unilateral de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk (Ucrania oriental), aunque no sumó a Nicaragua a esa iniciativa. "El presidente Putin ha dado un paso hoy, donde lo que ha hecho es reconocer a unas repúblicas que, desde el golpe de Estado de 2014, no reconocieron a los gobiernos golpistas (de Ucrania) y ellos establecieron su gobierno y han dado la batalla", dijo Ortega, en un acto oficial en el que rindió homenaje al héroe nicaragüense Augusto Nicolás Calderón Sandino, conocido como Sandino, en el 88 aniversario de su asesinato. Durante su discurso, el líder sandinista señaló que lo hecho por Putin "es reconocer a esos gobiernos, porque tienen sus gobiernos" y que se trata de dos provincias fronterizas con Rusia que han resistido a "la agresividad del ejército ucraniano". "Lógicamente", agregó Ortega, ese reconocimiento unilateral de esos territorios separatistas, "trae el respaldo militar (ruso) para que estos gobiernos tengan su seguridad". "Al final Rusia dio este paso y es un paso que ojalá allí se creen las condiciones para un entendimiento, porque Rusia lo que pide es seguridad y esa seguridad se puede lograr partiendo de acuerdos que ya existían y que han venido incumpliendo los europeos y los Estados Unidos", indicó. Según Ortega, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos "han venido cercando y amenazando a Rusia" desde 2014. "Ojalá entiendan los países europeos y los Estados Unidos que este es el momento de buscar un entendimiento, un acuerdo firme, que le dé seguridad a Rusia", continuó. A juicio de Ortega, "esta decisión tomada hoy por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor, porque están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia". "Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN, y si se mete en la OTAN es decirle: vamos a la guerra con Rusia y eso explica porque Rusia está actuando en la forma en que lo está haciendo, simplemente se está defendiendo", apuntó. Esa es la razón, dijo, para que Putin reconociera "esas provincias, que son provincias que están pobladas por ciudadanos rusos". "Estoy seguro que sí allí lo someten a una elección o un referendo, como el que hicieron en Crimea, estoy seguro que la gente va a votar por anexarse a Rusia, y volver la situación como estaba antes de la caída de la Unión Soviética", añadió. Ortega abogó para que Dios "ilumine la mente de los dirigentes de los Estados Unidos, del presidente (Joe) Biden, que estará escuchando muchas propuestas". "Habrá más de un loco que le diga: lancemos unas bombitas atómicas a los rusos, y los rusos también tienen bombas atómicas", señaló. "Ojalá razonen y no le provoquen una hecatombe al planeta Tierra", concluyó. Putin reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y decretó el despliegue de militares a esos territorios, lo que ha desencadenado el rechazo internacional y el anuncio de sanciones. Ucrania ya anunció que sigue considerando las regiones de Donetsk y Lugansk, incluido las zonas controladas por los separatistas prorrusos, como parte de su territorio.