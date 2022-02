Orbán asegura su adhesión a la postura de la UE frente a Ucrania

Budapest, 22 feb El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha asegurado que su país comparte la postura conjunta de la Unión Europea (UE) en relación con Ucrania, si bien su Gobierno no ha condenado de momento la decisión rusa de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. "Esta noche he hablado con el presidente del Consejo Europeo (Charles Michel). He dejado claro que Hungría forma parte de la postura comunitaria común. Las negociaciones continúan", dijo Orbán en un breve mensaje publicado en la red social Facebook. El Gobierno de Orbán es uno de los mejores aliados comunitarios de Rusia y en el pasado ha criticado las sanciones de la UE impuestas a Moscú por la anexión de Crimea. El ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, informó de que en Bruselas se ha acelerado la preparación de nuevas sanciones, a las que se adheriría su país, al tiempo que expresó su esperanza en que aún haya una puerta abierta para la diplomacia. "Hungría nunca ha roto la unidad de la UE en esta cuestión", destacó el ministro, y agregó que no hay que renunciar a la fe en las soluciones diplomáticas. Mientras, en Budapest se ha reunido el gabinete de Seguridad Nacional, integrado por el primer ministro y los titulares de Gobernación, Defensa, Interior y Exteriores, "para analizar la situación en Ucrania y para tomar las decisiones necesarias", informó un portavoz del Gobierno. El Gobierno húngaro ha advertido del riesgo de un gran flujo de refugiados ucranianos en caso de que estalle una guerra. Las relaciones entre Hungría y Ucrania son tradicionalmente tensas, ya que Budapest acusa a Kiev de violar los derechos de la minoría magiar, mientras que el Gobierno ucraniano critica que su vecino apoya las políticas de Rusia.