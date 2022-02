ONG venezolana espera que Gobierno acoja recomendaciones de Misión de la UE

Caracas, 21 feb La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) destacó este lunes la importancia de que el Gobierno y el resto de actores involucrados en los comicios regionales y locales del pasado noviembre "acojan las recomendaciones" de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que presentará el martes su informe final desde Bruselas. "Es importante que los actores involucrados acojan las recomendaciones de la MOE-UE, a fin de avanzar en el proceso de fortalecimiento del voto en Venezuela", dijo la organización en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El observatorio insistió en que el propósito del informe es contribuir "con los esfuerzos para el mejoramiento y el perfeccionamiento del sistema electoral en Venezuela" y que toda propuesta que provenga de actores con experiencia "debe ser bienvenida". Además, el OEV refirió que la presentación del informe final de la MOE-UE fuera de Venezuela y no dentro del país, como estaba previsto en el acuerdo administrativo firmado con las autoridades venezolanas, "resta credibilidad" al Gobierno de Nicolás Maduro. "El incumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y la UE en Venezuela, en relación con la entrada al país de la delegación europea para presentar su informe final, le resta credibilidad al Gobierno", apuntó la ONG. Los integrantes de la MOE-UE abandonaron Venezuela el pasado 5 de diciembre, luego de varias semanas de trabajo de observación y de presentar su declaración preliminar de resultados el 23 de noviembre, tras la celebración de los comicios. En el mensaje difundido por el equipo de prensa de la UE, en el que anunciaron la salida de la misión, indicaron también que la MOE-UE regresaría "a Venezuela a principios de 2022 para presentar su informe final y sus recomendaciones", de acuerdo a su metodología de trabajo y a lo acordado con las autoridades. No obstante, el pasado jueves anunciaron, mediante un comunicado, que la presentación, a cargo de la jefa de la MOE-UE, Isabel Santos, será en Bruselas y se transmitirá en línea. Un día después del anuncio, fuentes comunitarias informaron a Efe que la UE detectó condiciones desiguales para los partidos durante la campaña electoral para los comicios locales y regionales en Venezuela. Sin embargo, también destacaron, en sentido positivo, que "fue probablemente la elección mejor organizada en varios años". En ese sentido, comunicaron que la comisión electoral en los comicios "había cambiado e hizo un trabajo profesional" y que no hubo "realmente" objeciones sobre las máquinas de votación y el modo en que las elecciones se desarrollaron el día de la votación. Pero hubo claramente problemas estructurales que han estado ahí durante mucho tiempo", añadieron, e hicieron referencia a la capacidad de retirar candidatos "de forma administrativa sin ningún derecho real de recurrir" o a la falta de separación de poderes y el papel que desempeña el poder judicial. EFE gcs/sb/cfa