Ocultando la noche: corrector naranja para las ojeras profundas

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 24.05.2018 in einem Studio in Hamburg und benutzt Concealer unter den Augen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

¿No durmió bien y esto además se nota? Esto no tiene por qué seguir siendo así: Las ojeras son fáciles de cubrir, con un color de corrector determinado. La Asociación de la Industria de Higiene Personal y Detergentes para la Ropa (IKW) de Alemania señala que será especialmente útil un corrector en los tonos del naranja hasta el albaricoque. Si las zonas debajo de los ojos tienen un aspecto entre grisáceo y azulado, un color complementario puede ser adecuado para cubrirlas. Se trata de colores opuestos en la paleta. En este caso, un corrector de color amarillo a naranja es adecuado para las sombras que tienen un efecto azulado. El IKW señala que, en el caso de las ojeras leves, suele bastar con cubrirlas con un corrector hidratante que sea un tono más claro que el de la propia piel.



Los correctores se introducen en la piel mediante ligeras palmaditas y, a continuación, se añade un toque de base de maquillaje. Hay una razón por la que el corrector debe aplicarse en la zona sensible de la piel con ligeros golpecitos: si se aplicaran los productos esparciendo, las finas fibras de colágeno y elastina de la piel se verían exigidas en exceso. Esto podría hacer que no solamente las ojeras, sino también las arrugas, sean aún más prominentes. Los expertos en cosmética también aconsejan aplicar un gel de ojos, por ejemplo, productos con ácido hialurónico o colágeno, con suaves movimientos circulares en caso de ojeras oscuras. El ligero masaje reduce la hinchazón. En invierno, un poco de crema hidratante para el contorno de ojos también puede ayudar a proteger la piel sensible de esta zona del agobiante aire frío y seco. Y, por último, el maquillaje da una impresión de mayor frescura después de una noche de poco sueño. En lugar de un contorno de ojos oscuro, el IKW aconseja un kajal ligero aplicado en la línea de agua. El IKW agrega que un iluminador brillante, por ejemplo en un tono champán, aplicado en el punto más alto bajo la ceja o en el ángulo interno del ojo, también hace que la mirada luzca despierta y amable. dpa