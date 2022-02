Murthy: "No creo que aferrarse a los jugadores sea ahora lo correcto"

Valencia, 22 feb El presidente del Valencia, Anil Murthy, señaló en unas declaraciones recogidas por el periódico inglés Daily Mail, que "en el contexto actual" no cree que "la idea de aferrarse a los jugadores" sea "lo correcto". Las declaraciones de Murthy refuerzan la idea de que el club venderá jugadores este próximo verano, una situación que ya avanzó la propia entidad en su presupuesto, en el que contempla ingresar 37 millones de euros netos en ventas y aún así firmar 36 millones de déficit. Sin embargo, el dirigente señaló que en este mercado de invierno pudieron vender al portugués Gonçalo Guedes y que priorizaron la estabilidad deportiva. "Este verano muchos clubes vinieron a por nuestros jugadores de referencia y en enero vinieron a por Gonçalo Guedes pero decidimos no vender porque pusimos nuestras prioridades deportivas por delante", afirmó. El presidente valencianista dijo que, en cualquier caso, no se debe comprar a menos que se pueda vender y que hay que hacerlo en el momento adecuado. Además, reiteró la apuesta del club por fichar jugadores jóvenes. "Que los jugadores se 'muevan' no es un problema si inviertes adecuadamente en jóvenes futbolistas que te puedan ofrecer un alto valor en el futuro”, señaló. EFE 10101146 nhp/cta/apa