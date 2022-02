Migrantes de África y Haití confrontan a la Guardia Nacional en sur de México

Tapachula (México), 22 feb Migrantes africanos y haitianos se enfrentaron este martes con elementos de la Guardia Nacional (GN) mexicana que resguardaban las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, en el sureste del país. Unos 100 migrantes lanzaron piedras, palos y objetos a los efectivos de la GN, un cuerpo de seguridad civil y militar que se cubrió con escudos de los migrantes que desean abandonar Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. La multitud de migrantes manifestó su impaciencia con las autoridades federales por la lentitud de los trámites y citas para obtener visas por razones humanitarias que les permitan salir de Tapachula, llamada por activistas como la "gran cárcel migratoria". Algunos migrantes afirmaron que llevan meses esperando sus trámites, por lo que los choques con las autoridades han arreciado desde el inicio de 2022. En las últimas semanas, han trascendido protestas en las que migrantes haitianos se cosen la boca o confrontan a los elementos de seguridad. Los migrantes arrojaron este martes piedras y quemaron dos llantas con papel y plástico para arrastrarlas hacia el contingente de la Guardia Nacional, cuerpo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sumado el control migratorio a sus tareas. Durante la confrontación de más de una hora, un pequeño grupo de migrantes rompió vidrios de una camioneta y lanzó rocas a otros vehículos que circulaban alrededor. Junior, migrante africano, denunció a Efe que las autoridades no quieren dar documentos a las personas que llevan meses en esta ciudad. "No podemos vivir indocumentados en un país, todo es culpa de la Migración, que no emite papeles", expresó el migrante. Horas antes, en un primer enfrentamiento, migrantes derribaron vallas metálicas y obligaron a las autoridades federales a replegarse. Varios agentes del INM quedaron varados en la oficina administrativa, mientras funcionarios de Protección Civil auxiliaron a mujeres que resultaron heridas. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional acorralaron a un grupo de extranjeros que logró ingresar al callejón cercano a las oficinas de Migración, lo que desató la segunda confrontación con las autoridades. Los conflictos son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51.000 son haitianos.