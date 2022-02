México refrenda su compromiso con Ucrania en Consejo de Seguridad de la ONU

Ciudad de México, 21 feb México refrendó este lunes durante la sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su compromiso con Ucrania y con el respeto a la soberanía ante la situación de máxima tensión entre el país y Rusia. "México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas", detalló durante la sesión la representante permanente alterna de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Alicia Buenrostro. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia esta misma noche para estudiar la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Durante la reunión, Buenrostro insistió en que, en las acciones recientes de Rusia, se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU: "la proscripción del a amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los Estados". Buenrostro, a nombre de la delegación de México -cuyo titular Juan Ramón de la Fuente está en México, consideró que resulta "inaceptable" que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones, y otras violaciones al cese al fuego. "Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a las partes", continuó. Por último, recordó que "en la misma sala" hace algunos días Rusia hizo una declaración contundente, en el sentido de que no invadiría Ucrania- "Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma", terminó el texto que leyó Buenrostro en nombre de México. La misión de Rusia ante la ONU informó en su cuenta de Twitter que la reunión tendría lugar a las 21.00 hora local de Nueva York (02.00 GMT del martes 22), algo muy inhabitual no solo por las horas nocturnas sino por la premura de su convocatoria. Ucrania fue la primera que solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad, una petición a la que luego se sumó Francia, que cuenta con asiento permanente en el Consejo y ha mostrado hasta ahora una sólida alianza con Estados Unidos en el manejo de esta crisis. Se da la circunstancia de que Rusia preside el Consejo este mes de febrero, y en el seno del Consejo los países aliados de Estados Unidos (principalmente Reino Unido, Francia, Irlanda, Suecia y Albania) no han logrado hasta ahora sumar el apoyo de otros países no europeos. De hecho, China se ha mostrado más cercana a las posturas rusas y el resto de países miembros no permanentes (México, India, Gabón, Emiratos o Kenia) han preferido mostrarse equidistantes en los debates anteriores sobre la crisis en Ucrania, convertida en una de las más graves del panorama internacional en los últimos tiempos. EFE ia/cfa