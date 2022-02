México festeja 50 años de carrera del artista Rafael Cauduro con exposición

Ciudad de México, 22 feb Una curaduría de más de 160 piezas se exhibe en "Un Cauduro es un Cauduro, (Es un Cauduro)", una exposición en la capital mexicana que enmarca los 50 años de trayectoria de Rafael Cauduro, un artista plástico "sin paralelo" reconocido por su perfeccionismo, técnica e incansable lucha social. "Las obras de Rafael (Ciudad de México, 1950) nos abren los ojos a cosas que sabemos que están ahí, que existen, pero que por muchos motivos no les ponemos tanta atención, por miedo por preocupaciones diarias y hasta que nos tocan es cuando quizá ponemos mas atención", cuenta en entrevista con Efe la curadora Alesha Mercado. El título de la muestra está basado en el aforismo de la poeta estadounidense Gertrude Stein: "rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa", explica Mercado. Y asegura que cuando se está frente al trabajo de Cauduro, no queda ninguna duda de que no podría tratarse de nadie más. A través de siete salas del Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de Ciudad de México, se revisan las cinco décadas de producción creativa de uno de los artistas plásticos más importantes del país. La exposición abrirá sus puertas del 24 de febrero al 26 de junio. LUCHA INCANSABLE La crítica al capitalismo, la religión, las desigualdades sociales, discriminación, injusticia, migración, entre otros, son temas que se tejen con la maestría técnica que caracteriza su innovadora y experimental obra, cuyos comienzos datan del inicio de los 70. Esta perfección de su obra, mal llamada hiperrealista, según considera el propio autor, se muestra en la exposición, expone Mercado. No obstante, una de las intenciones de la curaduría era no solo remarcar la técnica, sino mostrar la "persona excepcional" que es Cauduro, así como el compromiso social que lo impulsa en su creación. "Acercarme al maestro es inmensamente fácil, es un ser luminoso y amorosísimo, pero acercarme a su obra fue otra cosa, fue un reto", cuenta Mercado. La historiadora de arte pasó tiempo con el artista en su estudio, juntos revisaron su archivo e incluso pudo convivir con su familia y amigos. Esto último, asegura, le dio la posibilidad de plasmar en la curaduría de la exposición de siete núcleos temáticos la personalidad completa de Rafael. "Cuando trabajas con un artista trabajas en su medio íntimo que es su estudio, mucho mas íntimo que es archivo y se da un gran acercamiento especial. Tener al artista vivo es un regalo", comenta Mercado. LA MIRADA DEL ARTISTA El proyecto se desarrolló durante tres años y a Alesha la acompañó Liliana Pérez, la esposa, musa y representante del artista, quien asegura que desde entonces conoció la otra cara de su marido. "Cuándo empezó la pandemia lo empecé a apoyar en esta parte del proceso creativo de la exposición y ha sido increíble conocer al artista porque conocía a la persona", cuenta Pérez, quien lidera la fundación Unidos Somos Iguales, que formó después de haber dado a luz a Juliana, quien tiene una discapacidad. Este tema también ronda el trabajo de Cauduro de forma particular. Sus obras muestran la discapacidad con normalidad y demuestran que cualquier ser humano vive con diversas discapacidades. "Para nosotros fue difícil tener una hija con discapacidad, teníamos mucho desconocimiento, pero con le paso del tiempo nos dimos cuenta que no pasaba nada", ahonda Pérez. Pero el desconocimiento de la sociedad y la discriminación lo hizo hacer una serie que se llama "Prótesis", añade la mujuer. "Habla de que el ser humano es un ser discapacitado por naturaleza en donde da lo mismo que nos transportemos en muletas, silla de ruedas, o un avión, al final no podemos transportarnos por nosotros mismos", menciona sobre uno de los ejes temáticos que más disfruta de la muestra. El recorrido también se asoma a su obra plasmada en lo público, como en los murales ubicados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los que retrata la injusticia de un país como México y que han marcado el resto de su producción artística.