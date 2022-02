Mayoría de surcoreanos quiere que su país tenga armas atómicas, según sondeo

Seúl, 22 feb Una gran mayoría de los surcoreanos quiere que el país tenga un arsenal atómico, preferentemente uno que no dependa de los Estados Unidos, según muestra un sondeo realizado por un laboratorio de ideas estadounidense y publicado hoy. El 76 % de los encuestados por el Consejo de Asuntos Globales de Chicago (CCGA) se mostró a favor de que haya armas nucleares desplegadas en Corea del Sur, país que no posee este tipo de activos y que desde 1991 tampoco cuenta con armas atómicas estadounidense en su territorio. Al darles a elegir entre disponer de un arsenal propio o de uno que pertenezca a su principal aliado militar, EE.UU., un 67 % de los sondeados eligió la primera opción frente al 9 % que optó por la segunda. El sondeo también subraya que, incluso cuando se plantearon posibles consecuencias negativas en respuesta a la posesión de armas nucleares por parte surcoreana (sanciones internacionales o de China, retirada de tropas estadounidenses), el 89 % mantuvo su apoyo a la opción atómica. Esto contrasta con otro estudio realizado hace ocho años en el cual entre el 14 y el 31 % de aquellos que se mostraron inicialmente a favor de tener armas nucleares modificó su respuesta después de meditar posibles consecuencias. Al mismo tiempo, los fracasos en las negociaciones para que Corea del Norte -con quien el Sur está técnicamente en guerra- abandone su programa nuclear y de misiles y la creciente sofisticación de los mismos convierte a Pionyang en la principal amenaza que se percibe en el país vecino. La encuesta, realizada el pasado diciembre entre 1.500 surcoreanos mayores de edad y que tiene un margen de error del 2,5 %, muestra que el 82 % considera "poco probable" que el vecino se desnuclearice y que el 46 % ve a Corea del Norte como principal amenaza en la actualidad, seguida por China (33 %). Sin embargo, al plantear cuál será el factor de riesgo número uno dentro de diez años la mayoría, el 56 %, responde China frente al 22 % que señala al régimen de Pionyang. En ese sentido, al ser preguntados por las razones por las cuales Seúl debería tener armas nucleares, la mayoría, el 39 %, optó por la opción "para defender a Corea del Sur de amenazas que no son Corea del Norte". El 26 % eligió como opción "para aumentar el prestigio de Corea del Sur en la comunidad internacional", frente al 23 % que optó por "para contrarrestar la amenaza de Corea del Norte" y el 10 % que eligió "porque es poco probable que EE.UU. defienda a Corea del Sur en caso de ataque". EFE asb/ahg/alf