Martes, 22 de febrero de 2022 ( 09:00 GMT)

=========== UCRANIA CRISIS =========== EEUU Biden sanciona a los separatistas del Donbás tras el reconocimiento de Putin Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, reconociera su independencia de Ucrania. Las sanciones a esas dos regiones son solo un primer paso, ya que Washington y sus aliados planean imponer este mismo martes nuevos castigos económicos sobre Rusia, dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. Por ahora, Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk. La orden también prohíbe la importación a EE.UU. de bienes, servicios o tecnología procedente de Donetsk y Lugansk. UE La UE estudiará hoy en París imponer sanciones a Rusia París Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudiarán este martes en París la imposición de sanciones contra Rusia, anunció el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad comunitario, Josep Borrell. "Estoy seguro de que la decisión será tomada por unanimidad", aseguró Borrell a la prensa al llegar a una reunión organizada por la Presidencia francesa sobre las relaciones de la UE con la región Indopacífico. Aprovechando que casi todos los ministros de Exteriores de la UE están en París para esa cita, Borrell dijo que ha convocado para esta tarde un Consejo informal que "tomará las decisiones políticas sobre la respuesta europea", que "evidentemente, será bajo la forma de sanciones". RUSIA Rusia dice en la ONU que no quiere baño de sangre en Ucrania ni prepara una invasión Naciones Unidas El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que su país "no quiere un baño de sangre en Donbás" (región del este de Ucrania) y aseguró que hay "un pánico infundado a la invasión de Ucrania" en los países occidentales. La sesión había sido solicitada de urgencia a petición de Ucrania como respuesta al anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer los estados autoproclamados de Donestk y Lugansk (que forman la región de Donbas) y el posterior envío de tropas a estos dos enclaves, un anuncio que ha agravado un conflicto que viene fraguándose desde hace varias semanas. RUSIA Tropas rusas cumplirán funciones de pacificación en Donetsk y Lugansk Moscú Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente ruso, Vladímir Putin. De acuerdo con los documentos, los militares rusos "garantizarán la paz" en esos territorios hasta la firma de acuerdos sobre la Amistad, la Cooperación y la Ayuda Mutua entre ambas entidades y Moscú. Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk después de recibir de sus respectivos líderes una solicitud al respecto y una vez que la Duma (Cámara Baja del Parlamento de Rusia) le enviara el pasado 15 de febrero una resolución para instarle a dar ese paso. UCRANIA Ucrania acusa a Rusia de violar su integridad con reconocimiento separatista Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, donde el Kremlin también desplegará tropas supuestamente para pacificar el Donbás. "Toda la responsabilidad por las consecuencias de dicha decisión recaen en los dirigentes de Rusia", dijo Zelenski durante una alocución televisada. Zelenski, que lo primero que hizo al conocerse el anuncio ruso fue llamar por teléfono al presidente de EEUU, Joe Biden, y convocar de urgencia al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, se refería a la unánime condena internacional y a las inminentes sanciones occidentales contra Moscú. ------------------------- COLOMBIA ABORTO El Constitucional de Colombia despenaliza el aborto libre hasta las 24 semanas Bogotá La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal, según informaron medios locales. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas y por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto. Hasta la fecha el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. CHILE TRASPASO Chile se alista para la era Boric con el inicio del traspaso de poder Santiago de Chile El traspaso de poder entre los equipos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric arrancó este lunes en Chile con una reunión entre las autoridades salientes y entrantes de Interior, la cartera con más peso político del gabinete. El actual ministro, Rodrigo Delgado, recibió en La Moneda (sede presidencial) este lunes a su sucesora, la médico independiente Izkia Siches, quien será la primera mujer en ocupar el cargo el próximo 11 de marzo. "Hay desafíos que son comunes y en eso nos hemos centrado, y además la ministra entrante nos ha entregado una carpeta con ciertos requerimientos de información", dijo Delgado en una rueda de prensa posterior. PERÚ HUMALA Humala, primer expresidente peruano llevado a juicio por Odebrecht Lima La Justicia peruana celebró el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica. El juicio por este caso, que también incluye, entre otros, a la esposa de Humala, Nadine Heredia, determinará la responsabilidad penal de los imputados por los aportes presuntamente recibidos del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011. BRASIL LLUVIAS La tragedia en la ciudad brasileña de Petrópolis ya deja 181 muertos Sao Paulo Las fuertes lluvias que devastaron parte de la ciudad brasileña de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, ya han dejado 181 muertos y unos 200 heridos, en lo que ya está considerada como la mayor tragedia climática en el municipio. Las tormentas han provocado desde el martes pasado un rastro de destrucción a su paso por la antigua ciudad imperial brasileña, donde un centenar de personas siguen desaparecidas, según informó el Cuerpo de Bomberos. Se trata de la peor tragedia climática en Petrópolis, superando episodios similares ocurridos en 1988 y 2011, cuando también perdieron la vida decenas de personas. BOLIVIA JUSTICIA La Justicia boliviana amplía la prisión preventiva de Áñez tres meses La Paz Un juzgado boliviano amplió por otros tres meses la reclusión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez y de dos de sus exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019. El juez Armando Zeballos resolvió ampliar "por el plazo de tres meses" la prisión preventiva de Áñez y de sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en respuesta a la solicitud de dos de los acusadores en este caso, el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Procuraduría General del Estado. La exmandataria y sus exministros están encarcelados desde hace once meses por el caso llamado "golpe de Estado I", en el que se les acusa de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. CONTAMINACIÓN PLÁSTICOS Estados, empresas y sociedades presionan para un tratado contra los plásticos Ginebra Empresas, gobiernos y personas de todo el mundo, como muestra una encuesta publicada hoy por la organización medioambiental WWF, coinciden en la necesidad urgente de alcanzar un tratado global para luchar contra la contaminación plástica, que esta semana comienza a debatirse en Naciones Unidas. Un sondeo realizado a más de 20.000 personas de 28 países indica que un 90 % de los encuestados quiere este tratado, y un 85 % de los consultados considera que las propias empresas productoras de plásticos deben ser responsables de la reducción de su uso y el reciclaje de estos materiales. EFE int-pi