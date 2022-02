Martes, 22 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 feb (EFE).- .- Moscú (Rusia).- El Parlamento ruso formaliza este martes la ratificación de los tratados de amistad con las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donestk y Lugansk, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara su reconocimiento y el despliegue de tropas para ejercer "funciones de pacificación". (vídeo)(audio) .- Kiev (Ucrania).- Ucrania moviliza a la comunidad internacional en contra de Rusia por el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas prorrusos en el este del país, los cuales sigue reconociendo como parte del Estado ucraniano, al igual que sus socios de Occidente. (vídeo)(audio) .- París (Francia).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este martes en París para impulsar la cooperación con la región del Indopacífico, una reunión donde previsiblemente se abordará también la tensión entre Ucrania y Rusia. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- Estados Unidos intensifica este martes los contactos con sus aliados en Europa para imponer sanciones económicas a Rusia, después de que el Kremlin reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. (vídeo)(audio) .- Pekín (China).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, pidió hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, "moderación, desescalada y resolución" del conflicto en Ucrania mediante "diálogo y negociación", según un comunicado de la Cancillería china. (vídeo) .- Lima (Perú).- La Fiscalía de Perú expone en Lima los argumentos de la acusación que pide que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, sean condenados a 20 y 26 años de cárcel, respectivamente, por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez. (vídeo)(audio) .- Ciudad de México.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica en Ciudad de México un informe sobre los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países más peligrosos de América para la prensa -Brasil, Colombia, Honduras y México- este último con cinco comunicadores asesinados en lo que va de 2022. (vídeo)(audio) .- Caracas (Venezuela).- La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) Venezuela 2021, Isabel Santos, presentará por videoconferencia este martes el informe final de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 en Venezuela y una lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. (vídeo)(audio) .- Corrientes (Argentina).- Los incendios han arrasado ya alrededor del 9 % del territorio de la provincia argentina de Corrientes, en el noreste del país, una catástrofe ambiental que ha llevado a las autoridades a pedir ayuda internacional para tratar de atajar una situación que ya es "altamente crítica". (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Se cumple el décimo aniversario del accidente ferroviario en la estación Once de Buenos Aires, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos y por el que diversos ex altos funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) fueron sentados en el banquillo por presunta corrupción. (vídeo) .- La Paz (Bolivia).- Los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una "bomba atómica", pues borraron todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, señaló en una entrevista con Efe el representante regional de la FAO, Julio Berdegué. (vídeo)(audio) .- Aysén (Chile).- El inexorable avance del calentamiento global ha llegado a una de las zonas más prístinas e inmaculadas del planeta: la Patagonia chilena, cuyos glaciares sufren aceleradamente los efectos del deshielo. (vídeo) .- Roma (Italia).- La Galeria Rhinoceros de Roma, propiedad de Alda Fendi, exhibe por primera vez el retrato "Jeune femme" de Pablo Picasso, llegado desde el Hermitage de San Petersburgo. (vídeo) .- Roma (Italia).- Cada noche en los alrededores de la plaza de San Pedro, decenas de personas sin hogar buscan un lugar para repararse y dormir, a veces sin poder llevarse nada a la boca. Pero desde este lunes, un camioneta de comida se estaciona a pocos metros del Vaticano y ofrece cenas y desayunos calientes a todos los que lo necesiten. (vídeo) .- Ciudad de México.- Más de 150 obras del artista mexicano Rafael Cauduro inundarán el Museo de San Ildefonso de la Ciudad de México con motivo de sus 50 años de trayectoria y con el objetivo de ofrecer una mirada íntima al particular universo creativo del escultor y muralista. (vídeo) .- Kabul (Afganistán).- Sodaba Nazhand fue una de las miles de universitarias afganas que vio cómo las políticas de los talibanes contra la educación femenina paralizaba su formación, y a pesar de ello volcó su esfuerzo para mejorar el futuro de decenas de niños sin recursos a los que ahora imparte clases en un parque de Kabul. (vídeo) .- Budapest (Hungría).- Ladridos cuando oye el español y silencio cuando se le habla en húngaro. Esa diferente reacción de Kun-Kun, un perro de raza border collie, resume un pionero estudio que ha demostrado que un cerebro de animal es también capaz de distinguir diferentes idiomas. (vídeo) .- Dubái (Emiratos Árabes Unidos).- Hace más de 30 años, la fiebre de los rascacielos casi acabó con el distrito de Al Fahidi para construir en su lugar modernas oficinas y restaurantes, pero este barrio de Dubái hecho a base de barro y madera sobrevivió, y a día de hoy es el único vestigio de un pasado al que la ciudad ha dejado atrás. (vídeo) .- Roma (Italia).- En 1933, en pleno régimen fascista, un grupo de amigas comenzó jugar a fútbol en Milán, llevadas por su pasión hacia este deporte, y logró disputar el primer partido de balompié femenino en Italia, una hazaña que se perdió en la historia y que la periodista Federica Seneghini recupera en su libro "Las futbolistas que desafiaron a Mussolini". (vídeo)(audio) 