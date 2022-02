Martes, 22 de febrero de 2022 ( 04:00 GMT)

=========== UCRANIA CRISIS =========== UCRANIA El Consejo de Seguridad se reúne de urgencia esta misma noche por Ucrania Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia esta misma noche para estudiar la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.La misión de Rusia ante la ONU informó en su cuenta de Twitter que la reunión se celebrará a las 21.00 hora local de Nueva York (02.00 GMT del martes 22), algo muy inhabitual no solo por las horas nocturnas sino por la premura de su convocatoria.Ucrania fue la primera que solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad, una petición a la que luego se sumó Francia, que cuenta con asiento permanente en el Consejo y ha mostrado hasta ahora una sólida alianza con Estados Unidos en esta crisis. RUSIA Rusia dice en ONU no quiere baño de sangre en Ucrania, niega prepare invasión Naciones Unidas El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU dijo este lunes que su país "no quiere un baño de sangre en Donbás" (región del este de Ucrania) y aseguró que hay "un pánico infundado a la invasión de Ucrania" en los países occidentales.La sesión había sido solicitada de urgencia a petición de Ucrania como respuesta al anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer los estados autoproclamados de Donestk y Lugansk (que forman la región de Donbas) y el posterior envío de tropas a estos dos enclaves, un anuncio que ha agravado un conflicto que viene fraguándose desde hace varias semanas. El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, escuchó impertérrito las declaraciones de los países miembros del Consejo, que en su mayoría condenaron el atentado contra la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, con las notables excepciones de China e India, se que limitaron a genéricos llamamientos a la diplomacia. RUSIA Putin reconoce independencia de separatistas de Donbás entre condena mundial Redacción Internacional El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, y decretó el despliegue de militares a esos territorios, lo que ha desencadenado el rechazo internacional y el anuncio de sanciones."Considero necesario tomar una decisión que desde hace tiempo caía por su propio peso: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk", dijo el mandatario ruso en una alocución televisada de casi una hora de duración.En una ceremonia en el Kremlin, Putin firmó sendos decretos con el reconocimiento de las regiones prorrusas, que se enfrentan desde hace casi ocho años al Ejército ucraniano en una guerra que se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas -según la ONU- y que se ha recrudecido en los últimos días.La comunidad internacional, con la Unión Europea (UE), EE.UU. la UE y la OTAN a la cabeza, expresó su rechazo a la decisión de Putin. RUSIA Tropas rusas cumplirán funciones de pacificación en Donetsk y Lugansk Moscú Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente ruso, Vladímir Putin. De acuerdo con los documentos, los militares rusos "garantizarán la paz" en esos territorios hasta la firma de acuerdos sobre la Amistad, la Cooperación y la Ayuda Mutua entre ambas entidades y Moscú. UCRANIA CRISIS RESISTENCIA Ucrania acusa a Rusia de violar su integridad con reconocimiento separatista Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, donde el Kremlin también desplegará tropas supuestamente para pacificar el Donbás."Toda la responsabilidad por las consecuencias de dicha decisión recaen en los dirigentes de Rusia", dijo Zelenski durante una alocución televisada.Zelenski, que lo primero que hizo al conocerse el anuncio ruso fue llamar por teléfono al presidente de EEUU, Joe Biden, y convocar de urgencia al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, se refería a la unánime condena internacional y a las inminentes sanciones occidentales contra Moscú. UCRANIA Ucrania sigue reconociendo a Donetsk y Lugansk como parte de su territorio Kiev Ucrania sigue considerando las regiones de Donetsk y Lugansk, incluido las zonas controladas por los separatistas prorrusos, parte de su territorio, aseguró este lunes Oleksii Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Danílov subrayó en rueda de prensa que Kiev seguirá cumpliendo "sus obligaciones" con "todos los habitantes" del Donbás tras el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas por el presidente ruso, Vladímir Putin. UCRANIA CRISIS Borrell: envío de tropas rusas a Donetsk y Lugansk es "otro ataque" a Ucrania Bruselas El despliegue de militares rusos en los en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación es "otra agresión frontal" contra Ucrania, según el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell."Los decretos del presidente (ruso, Vladimir) Putin ordenando una supuesta misión de mantenimiento de la paz en las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk es otra agresión frontal contra Ucrania, una violación de su integridad territorial y soberanía", denunció esta noche Borrell en su cuenta oficial en Twitter. EEUU Biden sanciona a los separatistas del Donbás tras el reconocimiento de Putin Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó este lunes a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciara que reconoce su independencia de Ucrania.Las sanciones a esas dos regiones son solo un primer paso, ya que Washington y sus aliados planean imponer "tan pronto como mañana martes" nuevos castigos económicos sobre Rusia, dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.Por ahora, Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar.La orden ejecutiva también prohíbe la importación a EE.UU. de bienes, servicios o tecnología procedente de Donetsk y Lugansk, según el texto hecho público por la Casa Blanca. REACCIONES OTAN - UE - ONU La OTAN condena la decisión de Rusia, UE advierte que reaccionará con firmeza y ONU apoya a Donetsk y Lugansk Bruselas/Naciones Unidas El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó este lunes la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y advirtió de que "erosiona los esfuerzos hacia una resolución del conflicto". "Condeno la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas 'República Popular de Donetsk' y 'República Popular de Luhansk'. Esto socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del conflicto y viola los Acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte", dijo Stoltenberg en un comunicado. Por su parte la Unión Europea (UE) afirmó este lunes que la decisión de Putin es una violación "flagrante" del derecho internacional y advirtió que reaccionará con "unidad, firmeza y determinación solidaria". EN Naciones Unidas, El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la organización "apoya totalmente" la soberanía de Ucrania, y señaló que el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia es una "violación de la integridad territorial" ucraniana."El secretario general considera que la decisión de la Federación Rusa es una violación de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania e incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas", dijo Guterres en un comunicado remitido a la prensa. ------------------------- COLOMBIA ABORTO Constitucional de Colombia despenaliza el aborto libre hasta las 24 semanas Bogotá La Corte Constitucional de Colombia aprobó este lunes la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal, según informaron medios locales. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas, por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo.Hasta la fecha el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. CHILE TRASPASO Chile se alista para la era Boric con el inicio del traspaso de poder Santiago de Chile El traspaso de poder entre los equipos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric arrancó este lunes en Chile con una reunión entre las autoridades salientes y entrantes de Interior, la cartera con más peso político del gabinete. El actual ministro, Rodrigo Delgado, recibió en La Moneda (sede presidencial) a primera hora de la mañana del lunes a su sucesora, la médico independiente Izkia Siches, quien será la primera mujer en ocupar el cargo el próximo 11 de marzo. "Hay desafíos que son comunes y en eso nos hemos centrado, y además la ministra entrante nos ha entregado una carpeta con ciertos requerimientos de información", dijo Delgado en una rueda de prensa posterior. PERÚ HUMALA Humala, primer expresidente peruano llevado a juicio por Odebrecht Lima La Justicia peruana celebró lunes el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica. El juicio por este caso, que también incluye, entre otros, a la esposa de Humala, Nadine Heredia, determinará la responsabilidad penal de los imputados por los aportes presuntamente recibidos del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011. SUCESOS NAUFRAGIO Los supervivientes del Villa de Pitanxo ya podrán descansar hoy en sus casas Santiago de Compostela Los supervivientes del Villa de Pitanxo, el arrastrero congelador hundido el pasado martes en aguas canadienses, ya podrán descansar esta noche en sus casas, tras viajar desde San Juan de Terranova en un Airbus A400 que llegó a medianoche a Santiago y después de días a bordo del barco de rescate y en un hotel.El avión del Ejército del Aire trajo a las tres únicas personas que sobrevivieron a la tragedia marítima, el patrón Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el ghanés Samuel Kwesi, e hizo su aterrizaje a las doce en punto en el aeródromo militar, que está situado junto al aeropuerto compostelano.Los familiares de los doce desaparecidos tras el hundimiento de ese arrastrero congelador de 50 metros de eslora pudieron reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, media hora antes de que esta aeronave completase esa vuelta a casa. BRASIL LLUVIAS La tragedia en la ciudad brasileña de Petrópolis ya deja 176 muertos Sao Paulo Las fuertes lluvias que devastaron parte de la ciudad brasileña de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, ya han dejado 176 muertos y unos 200 heridos, en lo que ya está considerada como la mayor tragedia climática en el municipio. Las tormentas han provocado desde el martes pasado un rastro de destrucción en su paso por la antigua ciudad imperial brasileña, donde más de un centenar de personas siguen desaparecidas, según informó este lunes el Cuerpo de Bomberos. ESPAÑA CONSERVADORES La incertidumbre ahonda la grave crisis de los conservadores españoles Madrid Los conservadores españoles afrontan un futuro incierto de liderazgo a causa de la guerra abierta entre su actual líder nacional, Pablo Casado, cada vez más cuestionado, y la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que gana adeptos entre los afiliados del Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición en España. Una maratoniana reunión este lunes en la sede nacional del PP, en Madrid, durante más de ocho horas entre Casado y la dirección del partido, se cerró con la convocatoria para dentro de una semana de la Junta Directiva, que es la competente para convocar un congreso extraordinario como el que reclaman quienes piden la dimisión del líder de los conversadores. ============ CORONAVIRUS ============ HONG KONG Hong Kong creará una fuerza especial anticovid por el rebrote, dice un diario Pekín Hong Kong planea crear una fuerza especial antipandémica que tendrá como uno de sus cometidos la organización de pruebas PCR a gran escala en toda la ciudad, informa este lunes el diario privado hongkonés South China Morning Post. La excolonia británica se enfrenta a una quinta ola de coronavirus causada por la contagiosa variante ómicron, que está causando largas esperas en los hospitales, ya al límite de su capacidad. AUSTRALIA Australia recibe de nuevo a los turistas tras dos años de cierre anticovid Sídney (Australia) Australia reabrió este lunes sus fronteras internacionales a todos los extranjeros vacunados contra la covid-19, lo que supone el regreso del turismo internacional desde que cerró sus fronteras al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Desde la llegada la mañana del lunes del primero de casi 60 vuelos internacionales previstos en la jornada, las lágrimas y los abrazos entre familiares y amigos se entremezclaron con la música y los peluches de koalas y canguros, así como golosinas típicas que se regalaban a los visitantes extranjeros en los aeropuertos. EFE cd/ga/ics