Los Pumas, con todo a favor para eliminar al Saprissa y avanzar en Concacaf

Ciudad de México, 22 feb Los Pumas UNAM mexicanos tienen todo a su favor para eliminar al Saprissa costarricense, al que recibirán en este miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y avanzar a los cuartos de final. Los felinos no solo tendrán de su lado terminar la serie en su estadio, el Olímpico Universitario, sino que al empatar 2-2 en el duelo de ida tienen en este momento el pase a la siguiente ronda por sumar más goles de visitante que el Saprissa. Los Pumas del entrenador argentino Andrés Lillini contarán con sus principales figuras, el guardameta Alfredo Talavera, el brasileño José Rogério y los argentinos Juan Ignacio Dinenno y el recién recuperado Favio Álvarez. El cuadro de Lillini, sexto en la clasificación del Clausura mexicano, tiene una racha de tres partidos sin perder, con una victoria ante el León y un empate con el Atlas en Liga y la igualada con el Saprissa. El Saprissa no pasa por un dulce momento en su Liga al ocupar la penúltima posición de la tabla con una marca de triunfo, dos empates y tres derrotas en sus primeras seis partidos del Clausura. Sin embargo en el encuentro de ida contra los Pumas, los costarricenses se las arreglaron para plantarle un partido parejo a los felinos y a 15 minutos del final firmaron la igualada con el segundo gol del experimentado Christian Bolaños. El ganador entre los Pumas y el Saprissa se enfrentara en los cuartos de final al New England Revolution de la MLS, que avanzó a esta instancia por el retiro del Cavaly AS haitiano. -Alineaciones probables: Pumas UNAM: Alfredo Talavera; Alan Mozo, Arturo Ortíz, Nicolás Freire, Efraín Velarde; Leonel López, Favio Álvarez, Higor Meritao; Sebastián Saucedo, Juan Ignacio Dinenno y José Rogério. Entrenador: Andrés Lillini. Saprissa: Aarón Cruz; Gerald Taylor, Kevin Espinoza, Mariano Torres, Aubrey David, Ryan Bolaños; Jimmy Marín, Christian Bolaños, David Guzmán, Marvin Angulo; Francisco Rodríguez. Entrenador: Iñaki Alonso. Árbitro: Por designar. Estadio: Olímpico Universitario. Hora: 21.30 hora local (03:30 GMT).