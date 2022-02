Los conceptos erróneos para la prevención del dolor de espalda

ILUSTRACIÓN - La posición erguida en la silla no evita los dolores de espalda, es necesario cambiar de posición y levantarse regularmente. Foto: Christin Klose/dpa

Casi todas las personas pueden opinar sobre el dolor de espalda, aunque algunas presunciones al respecto se basen en equivocaciones. Entre ellas, la suposición que si uno se mantiene sentado en postura erguida se mantendrá a salvo del dolor. "Estar sentado durante largo tiempo, ya sea erguido o encorvado, provoca una tensión unilateral que es perjudicial para la espalda", apunta el profesor Nikolai Rainov, especialista en neurocirugía y terapia especial del dolor. Por lo tanto, señala, es mejor ir cambiando la posición en la que se encuentra sentado y pararse de manera regular, para permitirse libertad de movimiento. La espalda se ve beneficiada por la variedad de posturas. ¿Protegerse del dolor? No necesariamente Si ya tira y pincha de forma desagradable, muchas personas doloridas tienden a protegerse no moviéndose demasiado. Pero justamente lo contrario, o sea el ejercicio, suele ser beneficioso para la espalda. Ya sea un relajante paseo o concurrir a la piscina: la actividad física puede aliviar frecuentemente las tensiones.



Por eso, quien quiera prevenir el dolor de espalda, deberá entrenar específicamente la musculatura en esa zona. El médico Rainov, del Centro de Columna Vertebral MVZ de Múnich/Taufkirchen, recomienda: "Para evitar las malas posturas, los ejercicios deben exigir la espalda y los músculos abdominales por igual". También los jóvenes se ven afectados Son muchas las personas que creen que los dolores de espalda vienen con la edad. Sin embargo, no es posible hacer una afirmación tan general. "Las vértebras lumbares, por ejemplo, suelen bloquearse cuando los músculos circundantes se sobrecargan, independientemente de la edad de la persona", detalla Rainov.



Frecuentemente es la articulación sacroilíaca, una articulación entre el sacro y el ilion, la que causa molestias en la parte baja de la espalda. Sin embargo, un bloqueo en esta articulación no tiene por qué ser un signo de vejez, sino que también puede producirse por jugar al golf o al fútbol o durante el embarazo. dpa