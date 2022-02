Las sanciones de la UE contra Rusia entran en vigor este miércoles

(Actualiza con precisiones sobre el procedimiento y más declaraciones) Bruselas, 22 feb La Unión Europea espera la entrada en vigor el miércoles de las sanciones aprobadas este martes contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, límite al acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk. La aprobación definitiva de las sanciones tendrá lugar el miércoles por la mañana, así como su entrada en vigor, con la publicación en el Diario Oficial de la UE, informó esta noche la presidencia francesa del Consejo de la UE tras una reunión mantenida por los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas para dar su necesario "acuerdo" a las mismas. Ahora, faltan por hacer las "verificaciones técnicas y jurídicas" de esta primera tanta de sanciones y se harán durante la noche, precisó la presidencia del Consejo, que este semestre ocupa Francia. Una vez efectuada esta parte del proceso, que es "muy importante porque el Estado sancionado puede recurrir las sanciones si ve algún resquicio jurídico", se lanza el procedimiento por escrito a las capitales para su adopción definitiva, que se espera mañana, explicaron a Efe fuentes europeas. En total, 27 personas y entidades tanto militares como políticas y económicas vinculadas con las acciones de Rusia se verán afectadas por el paquete acordado primero este martes en París por los ministros de Exteriores de la UE y aprobado después por los citados embajadores permanentes de los Veintisiete en Bruselas. Además, se sancionará a 351 miembros del parlamento ruso que votaron en favor del reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, junto con los militares responsables de la misión en Ucrania, pero no está el presidente, Vladimir Putin, a quien la UE responsabiliza de haber colocado a Europa al borde de una guerra. Las sanciones apuntan a objetivos políticos, pero también militares, a los responsables de la desinformación y a intereses económicos. El paquete de este martes, según dejaron muy claro los máximos responsables de las instituciones europeas, es solo un "primer paso", al que seguirán otras sanciones más contundentes si Moscú sigue desestabilizando Ucrania. "No más compras en Milán, fiestas en Saint Tropez ni diamantes en Amberes. Esto es un primer paso", dijo hoy el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el paquete de sanciones europeas incluye medidas muy bien "calibradas", que se dirigen de manera directa contra "individuos y empresas involucradas en esas acciones, así como bancos que financian al aparato militar ruso y contribuyen a la desestabilización de Ucrania". "Haremos todo lo posible para que el Kremlin no pueda seguir sus agresivas acciones" dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario en una declaración sin preguntas ante las cámaras esta tarde. "Si Rusia sigue escalando esta crisis que ha creado, estamos listos para tomar más acciones en respuesta", advirtió Von der Leyen. También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dio la "bienvenida" esta noche a "las amplias sanciones de la UE contra los miembros de la Duma, los bancos y las empresas que limitan el acceso al capital, los mercados financieros y el comercio de la UE". mb-cat/ie (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)