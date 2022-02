La UGTT se muestra "abierta" a apoyar las reformas del Gobierno tunecino

Túnez, 22 feb La poderosa central sindical de Túnez, la UGTT, se mostró este martes "abierta" a apoyar las reformas necesarias "que no pueden tolerar más retraso" debido a la crisis económica y social que arrastra el país, inmerso en una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de evitar la bancarrota. "La reforma debe ser justificada y justa entre las diferentes categorías de la sociedad", afirmó el secretario general de la UGTT, Noureddine Taboubi, en un comunicado de la Presidencia de Gobierno publicado tras su encuentro con la primera ministra, Najla Bouden, para abordar la situación financiera. En una entrevista concedida horas antes a la cadena pública Al Watania, el sindicalista defendió que las reformas deben implementarse "caso por caso" y rechazó las opciones "radicales" propuestas por el Ejecutivo, entre ellas, la rebaja de un 10 % del sueldo de los funcionarios, su congelación salarial durante el próximo lustro, la privatización de empresas públicas y la retirada de las subvenciones a los productos de primera necesidad. Tabboubi, que fue elegido este pasado para liderar un segundo mandato de cinco años, aseguró que Túnez no puede progresar sin una estabilidad política que cree un clima positivo para los inversores por lo que pidió a los opositores del presidente de la República, Kais Said- al que acusan de golpe de Estado- que "revisen" sus posiciones. El FMI concluyó este martes su visita virtual en el país tras una semana de negociaciones para discutir las reformas económicas y sociales que, exige, deben obtener el consenso entre los diferentes actores sociales -sindicatos, patronal y sociedad civil- para afianzar un proyecto a largo plazo. El Ejecutivo busca alcanzar un nuevo crédito -el cuarto de la última década- que le permita ejecutar los Presupuestos Generales del Estado y afrontar una deuda exterior que alcanza el 100% de su PIB. Las perspectivas empeoraron el pasado mes de octubre después de que la agencia de calificación Moody ́s degradase su nota de "B3" a "Caa1", catalogada como "riesgo muy elevado". EFE nrm/pddp