La UE lanza una primera salva de sanciones a Rusia pero se guarda un arsenal

Luis Miguel Pascual París, 22 feb La Unión Europa acordó este martes por unanimidad un primer paquete de sanciones contra Rusia por la "agresión" a Ucrania, pero se guardó una respuesta más dura ante la previsión de que Moscú vaya más lejos en su ataque. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, anunció con orgullo que los 27 se pusieron de acuerdo en golpear en un primer momento a aquellas personalidades u organismos que de forma más clara han llevado al reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. Entre los primeros objetivos de la UE figuran los 351 miembros de la Duma rusa que tomaron esa decisión, además de otros 27 individuos y entidades que contribuyeron a la misma, pero no está el presidente, Vladimir Putin, a quien la UE responsabiliza de haber colocado a Europa al borde de una guerra. Las sanciones apuntan a objetivos políticos, pero también militares, a los responsables de la desinformación y a intereses económicos. La UE quiere cerrar el grifo de la financiación del Estado ruso en sus mercados financieros, para que "los responsables de la agresión a Ucrania sientan las consecuencias de sus actos", dijo Borrell. A esas sanciones se suma la decisión de Alemania de bloquear la certificación del gasoducto Nord Stream 2, una medida reclamada a Berlín por otros socios comunitarios y que Borrell agradeció porque, dijo, "amplifica el mensaje de unidad". El jefe de la diplomacia reconoció que "se podía haber ido más lejos", pero destacó la rapidez con la que se asestó este primer golpe a los intereses rusos, menos de 24 horas después de la agresión, en una reunión informal de ministros de Exteriores improvisada en pocas horas aprovechando que todos ellos participaban en París en una reunión sobre la relación de la UE con la región Indopacífico. También destacó que, pese a las diferencias de análisis que existen en el seno de los 27, todos ellos aprobaran estas primeras sanciones, que además están coordinadas con otros aliados, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, con los que Francia, Alemania e Italia mantuvieron previamente un encuentro virtual en el seno del G7. EQUILIBRIO Y RESERVA Borrell confesó en rueda de prensa que las sanciones son similares a las que en 2014 se adoptaron cuando Rusia se anexionó la región ucraniana de Crimea y que entonces no tuvieron efecto, pero defendió el carácter gradual de las mismas, porque Europa teme que Putin vaya más lejos. "Pensamos que estas sanciones son un buen equilibrio entre una primera respuesta fuerte y mantener una reserva para algo que, desgraciadamente, tendremos que tomar", aseguró. En el mismo sentido se manifestó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: "Si Rusia da un paso más, si se produce la agresión militar, las sanciones serán infinitamente más masivas que estas", dijo. Los 27 tienen pocas dudas de que la agresión rusa a Ucrania irá más lejos, como apuntan los movimientos de Moscú, entre ellos la demanda de autorización hecha por Putin a la Duma para desplegar tropas en el extranjero, una "evolución preocupante", según Borrell, que justifica a su juicio que se guarden "más arsenal". El propio Borrell esbozó algunas posibilidades, que van desde la conquista del 70 % del territorio del Dombás todavía controlado por Kiev a la anexión de toda esa región. CINISMO DE PUTIN En cualquiera de esos casos, la UE ampliará la lista de los sancionados y tratará de mostrar su determinación contra Putin. Borrell compareció junto al ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, anfitrión del encuentro y cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE, quien tuvo las palabras más fuertes contra Putin. El jefe de la diplomacia gala, que hasta ahora trataba de mantener un hilo de contacto con el presidente ruso, consideró que el inquilino del Kremlin "ya no respeta la palabra firmada por Rusia". Le Drian defendió los esfuerzos que ha hecho hasta el último momento su presidente, Emmanuel Macron, por buscar una solución diplomática a la crisis, pero negó que adoleciera de ingenuidad frente a Putin. "Además de su cinismo, Putin no respeta sus compromisos. Eso es una novedad", indicó el ministro francés, que señaló que con su actuación el presidente ruso hizo saltar por los aíres los Acuerdos de Minsk, firmados por él mismo en 2015 y ratificados en 2019 para buscar una solución pacífica al conflicto del este de Ucrania. Visiblemente molesto, Le Drian aseguró que se anula el encuentro que tenía previsto para el próximo viernes en París con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. EFE lmpg/rcf/psh (foto)(vídeo)(audio)