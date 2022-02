La UE avisa de más sanciones si Rusia usa a Lugansk y Donetsk contra Ucrania

Bruselas, 22 feb La Unión Europea instó este martes a revertir el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk y advirtió al Kremlin de que no use los pactos recién firmados con estos territorios para tomar nuevas medidas militares contra Ucrania, lo cual activaría "sanciones políticas y económicas de mayor alcance". En un comunicado en nombre de los Veintisiete, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "condena enérgicamente la decisión de reconocer las zonas no controladas por el gobierno de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk como entidades independientes y la consiguiente decisión de enviar tropas rusas a estas zonas". "La UE responderá a estas últimas violaciones con carácter de urgencia con medidas restrictivas adicionales, incluso sobre todas las relaciones económicas con las zonas no controladas, así como designaciones contra individuos y entidades responsables de socavar la integridad territorial de Ucrania, en coordinación con nuestros socios", avisó Borrell. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se encuentran reunidos en París para ultimar las sanciones contra Rusia, que se dirigirán contra "los bancos que están financiando las operaciones militares y de otro tipo" en Donetsk y Lugansk. También afectarán "al comercio de las dos regiones separatistas hacia y desde la UE, para garantizar que los responsables sientan claramente las consecuencias económicas de sus acciones ilegales y agresivas". En la declaración conjunta emitida desde Bruselas, los Veintisiete instaron a Rusia a dar marcha atrás en el reconocimiento (de la independencia de estas regiones), mantenga sus compromisos y respete el derecho internacional", y urgieron a otros países terceros de "que no sigan la decisión ilegal de Rusia de reconocer esta proclamada independencia". "Advertimos a Rusia de que no utilice los pactos recién firmados con las autoproclamadas 'repúblicas' como pretexto para tomar nuevas medidas militares contra Ucrania. La UE está dispuesta a adoptar rápidamente sanciones políticas y económicas de mayor alcance", añadieron. EFE lzu/cat/pddp (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)