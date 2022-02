La producción de arroz en Cuba se queda por debajo de la demanda

La Habana, 22 feb Cuba producirá apenas 180.000 toneladas de arroz en 2022, lejos de las 700.000 toneladas necesarias para el consumo nacional, por lo que tendrá que importar la cantidad restante, informó este martes el diario oficial Granma. La cosecha de este alimento básico para la mesa de los cubanos se afectó el año pasado por "el incremento de sus costos tras el ordenamiento monetario (la reforma económica que eliminó la dualidad monetaria), las limitaciones con el combustible y la fluctuación en la disponibilidad de insumos importados, como la urea", según Granma. La isla (11,2 millones de habitantes) importa entre el 60 y el 70 % de los alimentos que consume con un gasto aproximado que supera los 2.000 millones de dólares anuales, acorde con datos oficiales. En el caso del arroz, su producción se redujo por el impacto de la crisis económica mundial derivada de la covid-19 y el recrudecimiento del embargo de EE.UU., apuntó el diario oficial este martes. El pasado 15 de febrero la isla recibió la donación de 300 toneladas del cereal, adquiridas a través de Colombia, de la empresa china Yutong, valoradas en 210.000 dólares. De acuerdo con el artículo, en 2018 "Cuba rompió su récord histórico de producción de arroz con unas 304.000 toneladas, desde entonces los resultados no han hecho más que descender, con 246.700 el año siguiente y cifras más bajas aún en 2020 y 2021". Añade que en 2022 "se importarán unas 200.000 toneladas menos de materias primas y productos" ante el incremento de los precios en el mercado internacional y la disminución de la capacidad de compra del país. Vietnam es el principal proveedor de arroz a Cuba, de acuerdo con fuentes oficiales. Los 11,2 millones de cubanos consumen 11 libras de arroz como promedio mensual, lo que supone más de 60 kilogramos anuales per cápita. La escasez crónica de productos agrícolas se ha agudizado en el país caribeño con la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia y las autoridades gubernamentales han reconocido que la producción de alimentos es el tema "más sensible" que afronta el país en la actualidad. En un intento por paliar la situación, el Gobierno puso en marcha un paquete 63 medidas para el sector agropecuario el año pasado para también "potenciar la producción de alimentos". EFE lh/int/cpy