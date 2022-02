La oposición pide investigar a los venezolanos que tenían millones de dólares en el Credit Suisse

Caracas, 22 feb La oposición de Venezuela pidió este martes investigar a cerca de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA, que tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por un valor de al menos 273 millones de dólares, según una investigación periodística desvelada el domingo. "El país tiene que saber que la tragedia que hoy vivimos es producto de que el dinero, que era para resolver los problemas de Venezuela y para desarrollar el país, se lo robaron. Ellos son los corruptos que deben ser señalados y en algún momento tendrá que haber justicia", expresó el exdiputado Ismael García, de acuerdo con un comunicado de prensa del bloque opositor. Asimismo, el exdiputado Julio Montoya solicitó a los antichavistas abrir una investigación "total" sobre la ruta que banqueros, empresarios y funcionarios del Gobierno venezolano tomaron para "lavar dinero y que hoy tienen sometida a la miseria a Venezuela". A esta petición se sumó el opositor Elías Bessis, quien propuso pedir ayuda a todos los países que luchan contra la corrupción para "rescatar el dinero y que sea devuelto a los venezolanos". Bessis indicó que la representación en el exterior del líder opositor Juan Guaidó debe unirse a esta investigación recibiendo información de los venezolanos "poseedores de cuentas bancarias en otros países, uno que no puedan justificar", así como "hacerlo del conocimiento público a los venezolanos y al mundo". Una investigación periodística desvelada el domingo reveló que más de 20 venezolanos vinculados a PDVSA, incluido Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de, al menos, 273 millones de dólares. Los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a través de varios medios internacionales, entre ellos el "Miami Herald", muestran que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos (10,3 millones de dólares al cambio actual). El ex viceministro venezolano es investigado en España en una causa por el presunto blanqueo en ese país de fondos procedentes del saqueo de PDVSA. El mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, abrió otra en el mismo banco, donde llegó a poseer activos por al menos 22,6 millones de francos suizos (24,5 millones de dólares), según detalla el diario de Miami. La información sobre estos dos exdirigentes venezolanos forma parte de una filtración de datos de más de 18.000 cuentas bancarias desde la década de 1940 hasta bien entrada la de 2010 a los que tuvo acceso el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que lo compartió con OCCRP y otros 46 medios internacionales. Los periodistas afirman que había 16 cuentas con, al menos, 162,9 millones de francos suizos (176 millones de dólares al cambio actual) cuyos titulares eran siete personas que fueron "condenadas o acusadas de estar involucradas" en un esquema de sobornos de PDVSA.