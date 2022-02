La EBA señala fallos en la investigación del escándalo de Isabel Dos Santos

París, 22 feb La Agencia Bancaria Europea (EBA) considera que algunas autoridades de supervisión de la UE no investigaron como debían las implicaciones para su sector financiero del escándalo de corrupción referido a Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. En un informe publicado este martes, la EBA señala que a partir de esos fallos "existe el riesgo" de que dinero obtenido en las corruptelas vinculadas a la que se considera la mujer más rica de África pueda seguir siendo blanqueado a través del sector financiero de la Unión Europea (UE). La agencia no pone nombres a las que cumplieron y a las que no, pero apunta que más de la mitad de las autoridades competentes evaluaron la información que hizo pública en 2020 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los llamados "Luanda Leaks". Es más, varias de ellas identificaron más tarde entidades que ni siquiera aparecían explícitamente mencionadas en el trabajo periodístico. Pero otras "no tomaron ninguna medida" cuando se difundieron esas filtraciones sobre unos 700.000 documentos que pusieron en evidencia un entramado de más de 400 sociedades pantalla, empresas en paraísos fiscales y favores políticos que beneficiaron a la hija del antiguo jefe de Estado, que en junio de 2016 la había puesto a las riendas de la petrolera estatal Sonangol. La EBA, que había sido encargada en julio de 2020 por el Parlamento Europeo para que hiciera una investigación sobre los "Luanda Leaks", también observó que no todas las autoridades competentes de supervisión bancarias aprovecharon los canales de cooperación. Es decir, que no hubo intercambios de información a través de los instrumentos que existen con ese fin para entender y evitar el riesgo de lavado de dinero y de financiación de actividades terroristas. La agencia recuerda que sus directrices establecen de forma clara cómo esas autoridades deben identificar, evaluar y gestionar esos riesgos. Según los medios que estuvieron asociados en esta investigación, mientras Isabel dos Santos estuvo al mando de Sonangol, hasta su despido a finales de 2017 con el nuevo Gobierno del presidente Joao Lourenço, se transfirieron al extranjero decenas de millones de dólares de fondos públicos angoleños. EFE ac/mgr/ah