La comunidad internacional se prepara este martes para sancionar a Rusia

Redacción Internacional, 22 feb La comunidad internacional se prepara este martes para anunciar sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente de ese país, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y de desplegar al ejército para ejercer "funciones de pacificación". Según la comunidad internacional, la decisión de Putin supone enterrar los acuerdos de Minsk para un arreglo pacífico en la región del Donbás, además de un atentado contra la integridad territorial de un estado y una modificación forzada de las actuales fronteras en Europa. Estos son los últimos acontecimientos, a la espera de que este martes continúen las reacciones de la comunidad internacional: La última decisión de Rusia: Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente, Vladímir Putin. Según estos decretos, los militares rusos "garantizarán la paz" en esos territorios hasta la firma de acuerdos de Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua entre ambas entidades y Moscú. Los decretos fueron firmados después de que Putin tomara este lunes la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, una vez que la Duma (Cámara Baja del Parlamento de Rusia) le enviara el pasado 15 de febrero una resolución para instarle a dar ese paso. El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que su país "no quiere un baño de sangre en Donbás" (región del este de Ucrania) y aseguró que hay "un pánico infundado a la invasión de Ucrania" en los países occidentales. La respueta de Ucrania: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Zelenski destacó que la decisión del presidente ruso significa la renuncia unilateral de Rusia a los Acuerdos de paz de Minsk y a las decisiones adoptadas con Alemania y Francia en el formato de Normandía. "Ucrania califica de manera inequívoca las últimas acciones de Rusia como una violación de la soberanía e integridad territorial de su Estado", dijo Zelenski durante una alocución televisada. Señaló que con su decisión "Rusia legaliza sus tropas, que se encontraban en los territorios ocupados del Donbás desde 2014", en alusión al encubierto apoyo militar de Moscú a la sublevación armada en el Donbás. La situación en el terreno: Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informaron este lunes de más de 3.000 violaciones del alto el fuego en el Este de Ucrania, donde se encuentra la línea de contacto entre las tropas gubernamentales y las milicias separatistas prorrusas. Estas cifras son muy superiores a la media de incidentes registrados en los últimos siete días. Desde que comenzaron en 2014, los combates en la zona han provocado más de 14.000 muertos. La reacción de Estados Unidos: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lungansk. Pero un alto funcionario estadounidense dijo que las Fuerzas Armadas de Rusia llevan apoyando a las milicias prorrusas del este de Ucrania desde 2014, cuando Moscú se anexionó Crimea, y que la estrategia estadounidense es "observar" y "evaluar" las acciones que Rusia tome en las próximas horas. La reacción de la comunidad internacional; Alemania, Francia y Estados Unidos han acordado "no ceder en su compromiso con la integridad territorial de Ucrania", así como emplearse "con todas sus fuerzas" para evitar una nueva escalada. La decisión de Putin supone "una clara ruptura" de los Acuerdos de Minsk que "no puede quedar sin respuesta", apuntó el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, en un comunicado. Nuevas sanciones: Estados Unidos, la UE y el resto de alidados planean imponer este martes nuevos castigos económicos contra Rusia. La sesión que celebró el Consejo de Seguridad de la ONU en la noche del lunes terminó sin ningún acuerdo y sin que el bloque de los países aliados de Estados Unidos anunciaran sanciones contra Rusia que hoy prometieron desde sus respectivas capitales y que supuestamente se concretarán en las próximas horas. La Unión Europea (UE) ya ha anunciado que va a reaccionar con "sanciones" contra los "involucrados" en la decisión "ilegal" de Vladímir Putin, aunque por el momento están sin concretar. El anuncio lo hicieron en un comunicado conjunto el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y varios ministros de Exteriores comunitarios se reúnen en París. El gabinete de emergencia del Gobierno británico (COBR) se reunirá este martes por la mañana para abordar los últimos acontecimientos en Ucrania y acordar un "paquete significativo de sanciones" contra Rusia que sean aplicadas de inmediato. EFE lab/hma