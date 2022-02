Johnson dice que Putin ha "destrozado" el derecho internacional

Londres, 22 feb El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este martes que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha "destrozado completamente el derecho internacional", tras sus acciones en territorio ucraniano. En una declaración a los medios tras presidir una reunión de emergencia Cobra, Johnson señaló que su país se dispone a aplicar un "inmediato paquete de sanciones económicas", tras el reconocimiento ruso de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk. Estas medidas, agregó el jefe del Gobierno en su declaración grabada, estarán dirigidas a Rusia y tendrán como objetivo afectar, "lo más fuerte posible", intereses económicos rusos. El Reino Unido seguirá trabajando a fin de asegurar que Putin fracasa si lleva a cabo una invasión de Kiev, dijo Johnson, que espera dar a conocer este martes el alcance de las primeras sanciones que su país espera aplicar, pero no descartó más porque puede haber otro "comportamiento irracional ruso". "Que no haya duda -insistió Johnson- que, si las compañías rusas no pueden recaudar capital en los mercados financieros británicos (...), esto empezará a doler". Johnson tiene previsto hacer una declaración parlamentaria sobre la crisis ucraniana para informar acerca de lo que ocurre sobre el terreno y las medidas que el Reino Unido espera tomar. La crisis se ha agravado después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk (este ucraniano), y haya dispuesto un despliegue militar a esos territorios, lo que ha provocado el rechazo internacional. EFE vg/rml