Italia levanta restricciones para los países no europeos y los equipara a UE

Roma, 22 feb Italia levanta las cuarentenas y restricciones de entrada a su territorio de los viajeros procedentes de los países extracomunitarios, que a partir del próximo 1 de marzo serán equiparados a los de la Unión Europea (UE), informó hoy el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. "A partir del 1 de marzo, las llegadas desde todos los países no europeos estarán sujetas a las mismas normas que ya están en vigor para los países europeos", anunció el ministro en las redes sociales. Así, desde el mes próximo, "para entrar en Italia bastará con una de las condiciones del certificado sanitario básico: la vacunación, el certificado de recuperación de la enfermedad o un test negativo", explicó Speranza La medida se anuncia después de que la UE haya dado luz verde este martes a los viajes no esenciales desde terceros países para las personas que hayan recibido una pauta completa de una vacuna autorizada por los Estados miembros o la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se autorizan los viajes no esenciales de extracomunitarios que se hayan recuperado de la covid-19 o que viajen desde un país que figure en la lista comunitaria. Como en Italia, la recomendación actualizada sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE entrará en vigor a partir del 1 de marzo. EFE mr/fp