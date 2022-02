Isabel II cancela eventos virtuales porque aún tiene síntomas leves de covid

Londres, 22 feb La reina Isabel II, contagiada con covid-19, ha cancelado los eventos virtuales programados para este martes porque aún presenta "síntomas leves" similares a un "resfriado", según informó un portavoz del palacio de Buckingham. La fuente precisó en un breve comunicado que la soberana, de 95 años, continuará desempeñando "tareas ligeras" durante la jornada, aunque no ofreció más detalles al respecto. La Casa real británica ha dejado entrever que el resto de eventos programados para esta semana se mantendrán o no en la agenda dependiendo de la evolución de la salud de Isabel II. El palacio de Buckingham confirmó el pasado domingo el positivo por covid de la monarca, diez días después de que se anunciase que su hijo Carlos, el príncipe heredero, también estaba contagiado después de haber estado junto a la reina. Los medios locales especulaban esta semana con que Isabel II podría ser tratada con fármacos antivirales recientemente aprobados por los reguladores sanitarios para combatir el virus, si bien no ha habido aún una confirmación oficial en este sentido. La recuperación de la soberana será seguida muy de cerca en previsión a la celebración de tres eventos públicos a los que Isabel II "confía en asistir" el próximo mes, entre ellos una recepción diplomática en el castillo de Windsor la próxima semana. Fuentes que cita el Daily Mail -sin revelar su identidad- anticipan que la reina asistirá a algunos de los "importantes" actos que marcarán sus 70 años en el trono británico -Jubileo- el próximo junio, pero no a todos. EFE ja/prc/alf