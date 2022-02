HSBC dice estar bajo investigación en EE.UU. por uso de WhatsApp

(Bloomberg) -- HSBC Holdings Plc está bajo investigación de reguladores de Estados Unidos por uso inadecuado de servicios como WhatsApp por parte de los banqueros.

El banco con sede en Londres está cooperando con la investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) sobre el uso de “plataformas de mensajería no aprobadas por HSBC para comunicaciones comerciales”, según su informe anual publicado junto con los resultados el martes.

El director ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, le dijo a Bloomberg News que el trabajo de la CFTC formaba parte de una amplia investigación realizada por las autoridades estadounidenses. “No creo que sea específico, creo que es general en todas las instituciones financieras”, dijo Quinn en una entrevista telefónica.

“Están analizando el uso de teléfonos móviles, WhatsApp y mensajes de texto para asegurarse de que sea apropiado”, dijo.

En diciembre, la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores impusieron a JPMorgan Chase & Co. una multa de US$200 millones después de descubrir que el personal del banco había obviado durante años sus deberes de monitoreo y enviado mensajes relacionados con el trabajo utilizando plataformas como WhatsApp o sus direcciones personales de correo electrónico.

“Obviamente tenemos procedimientos y requisitos internos en cuanto al uso de plataformas no bancarias”, dijo el director financiero de HSBC, Ewen Stevenson, en una entrevista telefónica.

