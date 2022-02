Gremio automotriz rechaza prohibición de llevar dos personas en motos en Perú

Lima, 21 feb La Asociación Automotriz de Perú (AAP) rechazó este lunes un proyecto de ley aprobado por el Gobierno que prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta y que los usuarios de ese medio de transporte porten armas de fuego. La AAP aseguró, en un comunicado, que esa medida "no reduciría los índices de delincuencia" en el país y recordó que en Perú circulan más de 2 millones de motos lineales, que atienden "la necesidad de transporte" de 5 millones de personas. "Al igual que otras medidas adoptadas por las autoridades con buenas intenciones, la propuesta que se buscaría aprobar no tendría efectividad en la seguridad ciudadana ni reduciría los índices de delincuencia porque no cuenta con un estudio técnico", remarcó. Añadió que "tampoco se ajustaría" al ordenamiento jurídico constitucional peruano y que experiencias similares "en países vecinos demostraron ser ineficaces para ese fin". "Cabe señalar que no es el vehículo el que comete el delito, sino quien lo maneja, y no solo se cometen delitos en motos sino en todo tipo de vehículos", enfatizó. En ese sentido, la AAP sugirió "reforzar" el área de investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se determinen "las zonas con mayores índices de actos delictivos y establezca una estrategia de lucha contra la delincuencia". Además, propuso aumentar el tamaño de las placas de rodaje de las motos y que estas tengan las letras negras con fondo blanco, tal como se usa en Europa y en los países del Mercosur. "Este tipo de matrícula ayuda a un policía entrenado a identificar las características, letras y números de las placas con mayor facilidad, y ayuda también a la lucha contra la delincuencia y su lectura con cámaras OCR (que "leen" las placas)", sostuvo la AAP. También planteó que se incorpore en las motos un chip con tecnología de identificación por radio frecuencia para permitir que las autoridades, de forma remota e inalámbrica, "optimicen su labor fiscalizadora". El Gobierno de Perú aprobó la semana pasada la iniciativa, que aún debe ser debatida por el Congreso, pero que el primer ministro, Aníbal Torres, señaló que busca enfrentar el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la semana que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en la lucha contra la delincuencia, dos semanas después de que su Gobierno declarara en estado de emergencia a Lima y el Callao durante 45 días. EFE dub/cfa