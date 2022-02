Exvicepresidente dice que Policía salvadoreña usaba Pegasus en georeferencia

San Salvador, 21 feb El exvicepresidente de El Salvador y secretario del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, dijo este lunes que la Policía de su país utilizaba el programa Pegasus en el pasado para "georeferencia" y no para espionaje. Ortiz, vicepresidente entre 2014 y 2019 durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, dijo en una entrevista en la radio La Tribu que Pegasus "vino de México". "Ya lo tenía el Gobierno, lo utilizaba para todo el tema de georeferencia" indicó y agregó que la versión "normal" estaba "dentro del presupuesto policial". Al ser preguntado por uno de los presentadores si "con ese Pegasus no se podía espiar periodistas", Ortiz dijo que "no, porque además está prohibido". Esta declaración surge semanas después de que una investigación verificada por Amnistía Internacional (AI) señalara que los teléfonos inteligentes de más de una treintena de periodistas y activistas de derechos humanos de El Salvador fueron vulnerados con el este sofware, creado por la firma tecnológica israelí NSO Group. Ortiz recalcó que conoce "más o menos" dicho programa, porque en el "Gobierno nosotros ya estaba, pero es un programa policial para generar mayor efectividad en la capacidad de reacción" con "información georeferenciada". "Una cosa es eso, pero otra es que tú te pongas a espiar gente", añadió Ortiz y apuntó que "me imagino que con un esquema totalmente ilegal comenzaron a espiar a media humanidad, especialmente a periodistas". Ortiz afirmó que el uso que supuestamente se le daba "nada tiene que ver con lo que han hecho estos", en referencia al actual Gobierno, "que es abrir el piso de las escuchas". La secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo de Nayib Bukele, Sofia Medina, afirmó en un comunicado en enero que el "Gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group". Aseguró que "el Gobierno de El Salvador sí está investigando el posible uso de Pegasus y otros sistemas para intevenir teléfonos en el país". REACCIÓN DE ORGANIZACIÓN A mediados de enero, AI indicó que verificó el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas" y activistas de derechos humanos en El Salvador. "Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador", indicó el organismo en un comunicado de prensa. En reacción a la declaración de Ortiz, Access Now señaló en Twitter que "queremos conocer los montos y ver los papeles de la compra" del programa. La investigación verificada por AI señala que se logró confirmar "35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021". EFE hs/cfa