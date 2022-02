El suizo Bissegger doblega a Filippo Ganna en la crono y se pone líder

Redacción deportes, 22 feb El suizo Stefan Bisseger (EF Education) doblegó al doble campeón del Mundo de contrarreloj, el italiano Filippo Ganna, y se adjudicó la etapa y el liderato en el Tour de los UAE en la crono de 9 km disputada en una circuito con salida y llegada en Ajman. Bisseegger (Weinfelden, 23 años), séptimo en el pasado Mundial, se mostró imperial en la lucha individual contra el reloj, superando al gran favorito y candidatos de la general, como el esloveno Tadej Pogacar, defensor del título y el mejor entre los candidatos al triunfo final. Bisseger marcó en meta un tiempo de 9.43 minutos, a una media supersónica de 55.5 km/h. Precisión en la perla helvética, quien dejó el listón en un plano elevado tras su paso por meta. Desde la silla caliente el ciclista helvético se dedicó a ver llegar a todos sus rivales con la ilusión de llevarse la etapa. El ciclista del EF Education ganó el pulso a Ganna por 7 segundos y por 14 al subcampeón olímpico neerlandés Tom Dumoulin, mientras que la cuarta plaza, a 14 segundos de Bissegger correspondió a Pogacar. Primer triunfo de la temporada para el EF Education de la mano de Bissegger, que de paso se enfundó el maillot rojo de líder que arrebató al belga Jasper Philipsen, que fue décimo a 28 segundos. Le sigue en la general Filippo Ganna a 7 segundos y el propio Philipsen a 12. Pogacar ya asoma quinto en la víspera de la montaña a 18. El rey del Tour de Francia apunta a lo más alto en la cima de Jebel Jais. Algunos de los hombres de la general fueron pasando ante los ojos de Bisseger, a golpe de nervios. El portugués Joao Almeida se puso segundo, por encima de los 10 minutos, superando en 3 segundos al ruso Vlasov, aspirante al maillot rojo. El peligro real se llamaba Filippo Ganna, el portador del maillot arcoíris de la especialidad, doble campeón del Mundo. El ciclista del Ineos despegó de la rampa de salida con fuerza, disparado, acoplando su planta de 1,93 metros al servicio de la velocidad. El de Verbania había aceptado el reto lanzado por el suizo, un alumno aventajado. Emoción e intriga. Volaba Ganna por hacerse con la victoria. El italiano se dejó el alma, pero hubo sorpresa, y grande. El bólido del Ineos se quedó con la miel en los labios. Llegó 7 segundos tarde. Bisseger se atornilló a la primera plaza, y con pinta de no moverse del trono, sobre todo al comprobar cómo el mismo Tadej Pogacar no era capaz de superar el tiempo del suizo. El doble ganador del Tour de Francia paró el cronómetro en 10.01, a 18 segundos del entonces líder virtual. El esloveno no iba a ganar la contrarreloj, pero se colocaba ya como el mejor de los favorito, superando en 4 segundos a Almeida, en 7 a Vlasov y en 11 a Adam Yates. No pudo, sin embargo, batir por 4 segundos al campeón de los Países Bajos, Tom Dumoulin. Adiòs a los nervios, Bissegger ya era vencedor de la crono que tuco como escenario el estado miembro más pequeño de lo 7 que integran los Emiratos Árabes Unidos, enclave turístico de atractivas playas. Un balneario donde el alumno pudo con el maestro. Llega la primera cita clave de montaña en la cuarta etapa que tendrá lugar este miércoles entre Fujairah Fort y la cima de Jebel Jais, en un recorrido de 181 km. La meta se encuentra al final de un ascenso de 18.7 km con pendiente media del 5,7 por ciento. Los hombres de la general a escena.