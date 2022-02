El riesgo de trombosis intracraneal con AstraZeneca aumenta muy ligeramente

Redacción Ciencia, 22 feb Solo existe un ligero aumento en el riesgo de trombosis intracraneal en algunas poblaciones tras la vacunación con el preparado para la covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, confirman dos estudios publicados este martes en PLOS Medicine. En el primer trabajo, el equipo de William Whiteley, de la Universidad de Edimburgo, analizó las historias clínicas electrónicas de 46 millones de adultos que viven en Inglaterra, de los cuales 21 millones fueron vacunados durante el período de estudio, de diciembre de 2020 a marzo de 2021. Según los resultados, en las personas menores de 70 años se observó un pequeño aumento, en concreto, en la tasa de trombosis venosa intracraneal tras la vacuna de AstraZeneca. Esto correspondió a un exceso de riesgo estimado de 0,9 a 3 por millón (que varía según la edad y el sexo) y fue aproximadamente el doble de la tasa en comparación con las personas no vacunadas; no se observó el mismo efecto tras el preparado de Pfizer. "Hemos podido demostrar que estos riesgos sólo se producen en personas menores de 70 años con la vacuna de Oxford-AstraZeneca y que el aumento del riesgo es extremadamente pequeño: no más de unas pocas personas por millón de vacunados", subraya Whiteley. En los adultos menores de 70 años, "es probable que el pequeño aumento de los riesgos de trombosis venosa intracraneal y de hospitalización por trombocitopenia tras la primera vacunación con ChAdOx1-S -AstraZeneca- se vea compensado por el efecto de las vacunas en la reducción de la mortalidad y la morbilidad por covid-19", dicen los autores. En el segundo estudio, Steven Kerr y sus colegas, también de la Universidad de Edimburgo, vincularon datos de diciembre de 2020 hasta junio de 2021 de múltiples fuentes, incluidas atención primaria, atención secundaria, mortalidad y pruebas virológicas, para más de 11 millones de personas en Inglaterra, Escocia y Gales. Compararon la tasa de eventos de trombosis de senos venosos cerebrales -un tipo raro de coágulo sanguíneo en el cerebro- en los noventa días anteriores a la vacunación y en las cuatro semanas posteriores a la primera dosis de los preparados de AstraZeneca y Pfizer. Los autores observaron un ligero aumento del riesgo de eventos tras la vacunación con ChAdOx1-S, equivalente a un caso adicional por cada 4 millones de personas inoculadas, que era aproximadamente el doble que antes de la vacunación. El estudio no encontró ninguna asociación entre la vacuna de Pfizer y la trombosis de senos venosos. EFE ngg/acm