El petróleo de Texas sube un 1,9 % y cierra en 91,91 dólares el barril

Nueva York, 22 feb El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con un aumento del 1,9 %, hasta 91,91 dólares el barril, por el temor a que la escalada entre Rusia y las potencias occidentales pueda derivar en un eventual corte del suministro del crudo. Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 1,70 dólares con respecto al cierre anterior. El petróleo de referencia en EE.UU. subió después de que Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y enviara tropas. En reacción a esta escalada, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció hoy un paquete de sanciones económicas y amenazó con imponer más en caso de que la escalada rusa siga en aumento. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí y el mayor productor de gas natural. Sin embargo, varios analistas consideran que el aumento de los precios ante el nuevo capítulo de las tensiones no ha sido muy acentuado, lo que indicaría que los mercados no consideran la posibilidad de que los flujos de petróleo y gas se puedan ver gravemente afectados por la crisis. "La falta de respuesta en los precios enfatiza que el mercado no está tomando en serio la amenaza de que los flujos de petróleo y gas natural rusos sean sancionados o cortados por una guerra", indicó el Troy Vincent, experto de la firma DTN, citado por la web especializada Market Watch. Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril sumaron más de 8 centavos, hasta los 4,461 dólares por cada 1.000 pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes subieron 4 centavos, hasta 2,85 dólares el galón. EFE jfu/fjo/eat