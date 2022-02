El once de la jornada

Madrid, 22 feb El portero Alban Lafont (Nantes); los defensas Álex Moreno (Betis), Jurrien Timber (Ajax), Lucas Perrín (Estrasburgo) y Jordi Alba (Barcelona); los centrocampistas Marco Reus (Borussia Dortmund), Hakim Ziyech (Chelsea) y Edoardo Bove (Roma); y los delanteros Pierre Emerick Aubameyang (Barcelona), Harry Kane (Tottenham) y Fabio Quagliarella (Sampdoria) conforman el once destacado de la última jornada de las grandes Ligas europeas, por sus goles, por su condición de decisivos o por su rendimiento. - PORTERO (1): Alban Lafont (FRA/Nantes): Frente al regreso del ataque Messi-Mbappe-Neymar a la titularidad en el París Saint Germain se cruzó el portero de 23 años del Nantes, recién cumplidos, ganador de ocho duelos -incluso un penalti- que frenaron, frustraron y doblegaron al PSG, derrotado por 3-1. - DEFENSAS (4): Álex Moreno (ESP/Betis): Desde hace 25 años, el Betis no había logrado tantos puntos, 46, en las primeras 25 jornadas de LaLiga Santander, con un papel fundamental del lateral, que anotó el 1-0 de cabeza frente al Mallorca en el estadio Benito Villamarín. Jurrien Timber (NED/Ajax): El Ajax sostiene su ventaja de cinco puntos al frente de la clasificación de la 'Eredivisie' sobre el PSV, segundo, por el gol que marcó el defensa ya internacional absoluto de Países Bajos con tan solo 20 años, afianzado en la titularidad del Ajax en todas las competiciones y preparado ahora para la Liga de Campeones. Marcó el tanto de la victoria de su conjunto frente al Willem II en el minuto 81. Lucas Perrín (FRA/Estrasburgo): Cedido por el Olympique Marsella, el central marcó uno de los goles de la jornada, con un remate acrobático más propio de un goleador que de un defensa para mantener a su equipo, el Estrasburgo, en la cuarta posición con un 2-2 ante el Saint Etienne. La pasada campaña, su equipo terminó la liga en la decimoquinta plaza de la tabla. Jordi Alba (ESP/Barcelona): El lateral internacional español fue el origen de los dos primeros goles del Barcelona en Valencia con sendos pases fenomenales a la espalda de la defensa. El primero conectó con Aubameyang, que marcó con un derechazo el 0-1. El segundo habilitó a Dembélé para que pusiera el centro al medio para el 0-2 de Frenkie de Jong. Los dos goles no habrían sido posibles sin los dos pases cruzados de Jordi Alba. El Barcelona sigue en Liga de Campeones. Fue su victoria más amplia de la temporada. - CENTROCAMPISTAS (3): Marco Reus (ALE/Dortmund): Con Erling Haaland en la grada, su exhibición contra el Borussia Moenchengladbach fue imponente. Marcó el 1-0 de volea, dio el pase del 2-0 con la izquierda, el del 3-0 con la derecha, asistió también en el 4-0 y culminó todo con el 5-0 con una perfecta definición. Su equipo ganó 6-0 en la persecución del liderato de la Bundesliga del Bayern Múnich, a seis puntos. Hakim Ziyech (MAR/Chelsea): El extremo rescató al Chelsea del empate sin goles al que parecía destinado en el campo del Crystal Palace, cuando un centro de Marcos Alonso desde la izquierda lo remató él en el otro lado. Era el minuto 89 del partido. Aún sigue lejos del liderato del Manchester City, a trece puntos con un encuentro menos, pero se afianza en el podio de la tabla. Edoardo Bove (ITA/Roma): Entre las nueve bajas que sufrió José Mourinho, entre la zozobra del primer tiempo contra el Verona, que vencía 0-2 a los 20 minutos, el técnico recurrió en el tramo final a la cantera, entre ellos al centrocampista de 19 años Edoardo Bove, que sólo necesitó seis minutos sobre el campo para salvar un punto para su equipo, con un tiro que significó el 2-2. - DELANTEROS (3): Pierre Emerick Aubameyang (GAB/Barcelona): En su cuarto partido con el Barcelona ya demostró todo su potencial goleador, con tres tantos en la visita de su equipo a Mestalla. Su pegada fue incontestable para su adversario, con el derechazo con el que conectó el 0-1 y con el remate que hizo en el 0-3. También le concedieron en el acta el 1-4 de Pedri. No marcaba un gol desde hace cuatro meses, cuando militaba en el Arsenal. Harry Kane (ING/Tottenham): El invencible City fue derribado por el infinito goleador del Tottenham, en combinación con Son Heung Min y Kusulevski. Entre los tres marcaron los tres tantos de su equipo. Dos fueron de Harry Kane: el 1-2, en el minuto 59, y, sobre todo, el 2-3 definitivo en el 95, cuando su rival acababa de nivelar el choque con el 2-2. Él animó la Liga inglesa. El City está seis puntos por encima del Liverpool, aunque éste con un encuentro menos. Fabio Quagliarella (ITA/Sampdoria): A sus 39 años, con 625 partidos y 235 goles en su carrera, desde su debut en la Serie A hace casi 22 años con el Torino, sigue marcando tantos. Un 'doblete' suyo en los minutos 15 y 29 del duelo de este sábado ante el Empoli dio la séptima victoria del curso al Sampdoria. Son su segundo y tercer gol en esta edición de la Liga italiana. EFE id/arh