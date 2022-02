EEUU y la UE reaccionan con fuerza a la acción de Rusia en el Donbás

Redacción Internacional, 22 feb Estados Unidos y la Unión Europea han reaccionado con contundencia y sanciones a la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Dombás, adonde sopesa enviar tropas tras recibir el apoyo unánime del Parlamento de Rusia. BIDEN APRUEBA SANCIONES Y ACUSA A PUTIN DE VULNERAR EL DERECHO INTERNACIONAL En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró hoy que la decisión de Putin supone una "violación flagrante del derecho internacional" y demanda una respuesta firme de la comunidad internacional. Al mismo tiempo el presidente estadounidense anunció que ha autorizado el envío de soldados a los países bálticos -Lituania, Estonia y Letonia, miembros de la OTAN y de la UE-, en respuesta a los movimientos de Rusia en Ucrania, si bien recalcó: "No tenemos intención de luchar contra Rusia". En respuesta a la decisión de Putin, Biden anunció la imposición de la primera ronda de sanciones económicas contra Rusia, con el objetivo de aislarla del sistema financiero occidental. "Este es el principio de una invasión a Ucrania (...). Así que voy a comenzar a imponer sanciones como respuesta", aseguró. LA UE APRUEBA EL PRIMER PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron hoy de manera unánime en París un primer paquete de sanciones contra Rusia, según anunció el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian. "La situación es muy grave" y "nos hemos puesto de acuerdo por unanimidad en un primer paquete de sanciones", dijo Le Drian en una rueda de prensa junto al alto representante europeo para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Las sanciones, que deben ser aprobadas de manera formal en la UE, afectan a una serie de 27 entidades y personas, entre ellas responsables que han tomado decisiones, que han tenido un papel importante en el ataque a la soberanía de Ucrania, explicó Borrell, quien añadió que, además, se limitará el acceso financiero de Rusia "a nuestros mercados financieros y de capitales", sobre todo para evitar que pueda financiar su deuda en los mercados europeos. Las sanciones afectarán a los bancos que financian las operaciones militares rusas en esos territorios separatistas y al comercio con los Veintisiete de esas áreas en el este de Ucrania. En un comunicado conjunto, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, indicaron que las sanciones que prepara la UE se dirigirán contra "los bancos que están financiando las operaciones militares y de otro tipo" en Donetsk y Lugansk. Por otro lado, en declaraciones a la cadena France Info, Borrell dijo que hay una "invasión encubierta" de Ucrania y expresó su opinión de que Rusia irá más lejos en su intervención militar, al tiempo que se refirió al primer paquete sancionador impuesto por Bruselas a Rusia. EL NORD STREAM 2, UNA DE LAS CLAVES DEL MECANISMO SANCIONADOR Alemania, con el aplauso de Estados Unidos, ha decidido bloquear la certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, controlado por el gigante energético ruso Gazprom, ya terminado y construido con participación de empresas alemanas, que está destinado a transportar directamente gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con entrada por territorio de Alemania y evitar así el tránsito a través de Ucrania. EL PARLAMENTO RUSO OFICIALIZA EL RECONOCIMIENTO DE DONETSK Y LUGANSK Y APRUEBA EL ENVÍO DE TROPAS El Parlamento ruso aprobó hoy por unanimidad el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk y autorizó el envío de tropas allí. Según explicó hoy Putin en una rueda de prensa, el hecho de que haya recibido luz verde para el despliegue de tropas en el Donbás no significa que lo vaya a hacer de inmediato, sino que todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de la "situación sobre el terreno". El Ministerio de Defensa de Rusia denunció hoy que la situación en el este de Ucrania tiende a empeorar y que Kiev ha concentrado a 60.000 militares cerca de las fronteras con Donetsk y Lugansk. PUTIN: LOS ACUERDOS DE MINSK YA NO EXISTEN Durante la rueda de prensa, Putin insistió en que Moscú reconoció la independencia de los entes separatistas prorrusos debido a la negativa de Kiev de cumplir los Acuerdos de Minsk sobre el arreglo pacífico del conflicto. "Los acuerdos de Minsk murieron mucho antes del reconocimiento de las repúblicas del Donbás", aseguró Putin. "Los acuerdos de Minsk ya no existen", sentenció. LA OTAN ADVIERTE DE UN ATAQUE "A GRAN ESCALA" DE RUSIA A UCRANIA El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Rusia sigue planeando un ataque “a gran escala” contra Ucrania y afirmó que Moscú ha pasado de los “esfuerzos encubiertos” para desestabilizar ese país a una “acción militar abierta”. “Todo indica que Rusia sigue planeando un ataque a gran escala en Ucrania”, dijo Stoltenberg en una rueda de prensa.