Ecuador investiga quién compró el Pacific National Bank, según Lasso

Quito, 22 feb El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este martes que ordenó que se investigue quién compró el Pacific National Bank y avanzó que con la documentación que recaben, la Justicia evaluará el proceso. En su programa semanal "Encontrémonos por la ciudadanía", Lasso recordó que el Banco del Pacífico de Ecuador, "era propietario del Pacific National Bank de Miami, pero ese banco no existe". "La pregunta es cuándo lo vendieron, a quién lo vendieron, a qué precio lo vendieron, porque ese es un activo propiedad de todo el pueblo ecuatoriano. Nunca nos contaron", dijo. "Le he pedido al presidente ejecutivo del Banco del Pacífico que investiguen los documentos. ¿Quién compró el Pacific National Bank?, ¿por qué no hicieron un concurso transparente, público, internacional? ¿Por qué no nos contaron la valoración de ese banco? No sabemos nada", reiteró. Y avanzó que cuando tengan toda la documentación, "obviamente que la Fiscalía y el poder judicial evalúen el proceso de venta de ese banco, que se lo hizo entre gallos y medianoche". VENTA DEL BANCO DEL PACÍFICO EN ECUADOR Por otra parte, el gobernante insistió en su pretensión de vender el Banco del Pacífico en Ecuador, una institución financiera con el 51 % de aportación de capital del sector público. La venta es lo que "conviene al pueblo", dijo antes de aclarar que ésta se realizará de forma "transparente", a través de un concurso público internacional. Expresó su esperanza de que el Banco del Pacífico se venda este año y "que venga un banco internacional de primer orden, que genere competencia". "Va a ser vendido a un banco internacional con experiencia para generar mayor competencia en el mercado local, bajar tasas de interés, traer innovación y conectar, a través de la banca, a Ecuador con el mundo", anotó. Hace varios años ya se habló de la intención de vender el Banco del Pacífico y hoy Lasso recordó que en 2008, "cuando no estaba en la actividad política" envió una carta al entonces gobernante, Rafael Correa, expresándole el interés del Banco de Guayaquil, en el que era accionista, de comprar el Banco del Pacífico. "Pero hoy no pues, cómo se le ocurre que el presidente de la República compre el Banco del Pacífico. No lo voy a hacer, definitivamente que no y queremos vendérselo a un banco internacional", insistió Lasso cuando un periodista le recordó su intención de 2008. Lasso consideró que la institución que puede estar interesada en el Banco del Pacífico puede venir de Colombia, Perú, Chile o España, entre otros. Y se declaró seguro de que "sí hay interés" internacional para comprar el Banco del Pacífico, pero dijo que no puede señalar quiénes se han acercado "al Gobierno de Ecuador, a través del ministro de Economía y Finanzas, porque no es cuestión de andar revelando información que, por ahora es confidencial, pero que en su momento será pública". Entonces -aseveró- "todos los ecuatorianos podrán saber cuándo se ofrece en venta el Banco del Pacífico, y cuando se abra el sobre de las ofertas, saber cuál es la mejor oferta para el Ecuador".