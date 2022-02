Destituyen a ministro del Interior de Paraguay por conexiones con un narcotraficante

ampliacion con declaraciones del ministro destituido y el fiscal que investiga narcotráfico. ///Asunción, 22 Feb 2022 (AFP) - El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, fue destituido este martes, tras la publicación de artículos de prensa que sugieren lazos con un presunto narcotraficante brasileño recientemente detenido en su país, anunció la presidencia."El presidente tomó la decisión de cambiar al ministro del Interior. Esta decisión se sustenta en la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior que podría verse afectada por los hechos recientes", expresó en conferencia de prensa el portavoz de la Presidencia, Hernán Hutteman.El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, nombró al asesor presidencial Federico González al frente de la cartera en reemplazo de Giuzzio.El diario La Nación de Asunción publicó este martes en su portada una foto en la que aparece el ministro destituido junto al brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido hace una semana en su país por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.Además divulgó una imagen de una camioneta blindada, propiedad del brasileño, que habría utilizado Giuzzio en sus vacaciones en Brasil. - Ministro destituido se defiende - Giuzzio se explicó, en declaraciones a periodistas, diciendo que "las fotos que se están publicando son en (la sede de) las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOPE) en el marco de una exhibición (en 2021) de productos".Dijo que en ese momento "no había vestigios de que esté involucrado en hechos ilícitos".Giuzzio explicó que a fines de diciembre mientras viajaba a Brasil de vacaciones tuvo un desperfecto con su vehículo y llamó al brasileño para alquilarle otro auto."Llamé a este señor Marcus, al que conocía porque me estaba ofreciendo blindaje, chalecos y ese tipo de elementos para la protección personal (de la Policía)".El brasileño dirige una empresa privada en Paraguay para la provisión de equipos de seguridad y blindaje de vehículos que, subrayó Giuzzio, está debidamente autorizada por la Dirección de Material Bélico de Paraguay.Afirmó desconocer los cargos que había en Brasil en contra del sospechoso detenido y que el uso del vehículo respondía a "un caso de urgencia". "La opción era totalmente válida", dijo Giuzzio. Afirmó que ese alquiler "está pagándose", aunque no precisó cuál era el monto."Si vamos a pedir informes de todos los brasileros con los que nos encontramos en la vida, va a ser medio complicado", ironizó tras negar reiteradas veces que pudiera tener una relación personal con el sujeto. - Fiscalía investigará - El fiscal contra el crimen organizado Federico Delfino anunció que un "equipo de trabajo" se conformó este martes para investigar los vínculos del ministro destituido.Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, aseguró que el Ministerio Público paraguayo y la Secretaría Antidrogas (Senad) tenían conocimiento de que Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, y dos de sus empresas que operaban en Paraguay eran investigados desde hace más de un año en Brasil.Giuzzio fue ministro de la Senad hasta enero de 2021 antes de asumir la cartera de Interior."La Senad ya sabía (de los antecedentes del brasileño). Tengo certeza documentada", aseguró Doldán, agregando que pidió a Brasil copia del intercambio de información sobre el asunto para agregar a la pesquisa.hro/rsr -------------------------------------------------------------