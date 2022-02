Dbeibah presenta su plan electoral pese al nombramiento de su sucesor

Trípoli, 21 feb El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) de Libia, Abdulhamid Dbeibah, presentó este lunes su plan para retomar el proceso electoral, que prevé legislativas el próximo junio y posponer las presidenciales tras el referéndum constitucional, pese a que el Parlamento nombró días antes a su sucesor al considerar que su mandato ha concluido. En un discurso transmitido en las redes sociales, el jefe del Gobierno, reconocido por Naciones Unidas y basado en Trípoli (oeste), insistió en que no renunciara a su cargo sin pasar por las urnas y desafió así la decisión del Consejo de Diputados (este), que el pasado 10 de febrero votó a favor del exministro del Interior, Fathi Bashagha, para sucederle en una nueva etapa de transición que durará al menos otros 14 meses. El proyecto, explicó el político, será implementado en varias fases y comenzará con la creación de un comité técnico formado por el Ejecutivo y encargado de redactar la ley electoral que deberá ser aprobada por el hemiciclo antes del próximo 14 de marzo. Asimismo incluirá la actualización del padrón electoral- que ha registrado hasta el momento 2,8 millones de electores- y la celebración de un referéndum que podría llevarse a cabo de manera telemática para garantizar la seguridad del voto y que contaría con la supervisión de la comunidad internacional. El dirigente aprovechó la ocasión para atacar a la cámara, a la que calificó de "fraudulenta" tras permanecer en el cargo ocho años después de su elección y le acusó de postergar el calendario electoral para perpetuarse en el poder. La designación de Bashagha devuelve a Libia a la incertidumbre política ante la posibilidad de dos poderes paralelos como ya ocurrió en 2014 con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli (oeste); y otro asentado en la ciudad de Tobruk (este), bajo la tutela del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del país. Después de que la Comisión Electoral aplazara las elecciones presidenciales del 24 de diciembre a sólo 48 horas del escrutinio, el Parlamento considera que su mandato "expiró" tras no lograr su cometido: unificar las instancias nacionales, mantener el alto el fuego y celebrar comicios.. Sin embargo, el Foro de Diálogo Político para Libia (FDPL)- un organismo no electo creado "ad hoc" por la ONU e integrado por 75 responsables de todo el país- decidió prolongar sus prerrogativas hasta el próximo junio. Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyó a la victoria de los distintos grupos rebeldes contra el déspota Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años.