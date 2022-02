Condenada a prisión en Ecuador una maestra por actos de odio contra un menor

Quito, 22 feb Una maestra fue sentenciada a cuatro años de prisión en Ecuador por actos de odio contra uno de sus estudiantes de 5 años que intentó suicidarse colgándose de una viga en la cocina de su casa durante el año lectivo 2018–2019. Los familiares del niño agredido denunciaron ante la Fiscalía los maltratos que Carmen T. le inflingía a causa de su condición socioeconómica, comprobados a través de pruebas psicológicas y el testimonio de su abuela que evitó el fatal desenlace. Así lo informó este lunes la Fiscalía General del Estado en un comunicado donde detalló que parte de la sanción contra la maestra es una multa de 10 salarios básicos unificados (SBU), equivalente a 4.250 dólares, además de 800 dólares como reparación integral para la familia del niño. Según señala el documento, la mujer habría actuado “negándole el saludo, señalando sus carencias e impidiendo que comparta con sus compañeros el horario del recreo”, por lo que el infante se quejó de que “su maestra no lo quería”. En la legislación ecuatoriana se incorporó el delito de odio en 2009 a través de una reforma que tipifica de manera independiente con una sanción basada en la “igualdad y no discriminación” y contenida en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece una pena de prisión de uno a tres años. Sin embargo, los jueces dictaron la máxima sentencia más un tercio de esta por agravantes que no fueron explicados. Los delitos de odio contemplan cualquier tipo de violencia en razón de “nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH”. En el país andino existen sentencias previas contra docentes por maltratar o discriminar a estudiantes, como una profesora que en 2014, y luego de tres años de proceso judicial, fue sentenciada por el delito de odio contra un menor con discapacidad intelectual. Asimismo, en 2016 Ecuador propició la primera sentencia en un caso de odio racial contra un ciudadano afrodescendiente dentro de las Fuerzas Armadas. EFE pa/fgg/rrt