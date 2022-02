Cae a tierra un helicóptero militar venezolano por causas desconocidas

Caracas, 22 feb Un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela cayó a tierra este martes en un sector despoblado de la ciudad de Barquisimeto, del céntrico estado Lara, sin que por el momento se conozcan las causas o si hay algún fallecido, informó el alcalde de la localidad, Luis Jonás Reyes. "En este momento confirmamos la caída de un helicóptero perteneciente a nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana en Pavia, Barquisimeto. Fueron socorridos dos de sus tripulantes y espero confirmación de otros 2 miembros que presuntamente se encontraban en la aeronave", indicó Reyes en su cuenta de Twitter. Agregó que los bomberos se están dirigiendo al lugar del siniestro. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido mayores detalles sobre la caída del helicóptero. Sin embargo, usuarios de Twitter han compartido imágenes y videos del momento de la caída de la aeronave, así como la ayuda que han prestado habitantes de la zona, junto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), trasladando a dos militares al hospital más cercano El pasado 4 de enero, la ONG Control Ciudadano informó que entre 2001 y 2021 se han registrado 83 accidentes con aeronaves militares de las Fuerzas Armadas, que dejaron un total de 169 fallecidos y 55 heridos entre civiles y militares. "El período que abarca el informe arroja un promedio de cuatro accidentes anuales que vienen ocurriendo con aeronaves de la Fuerza Armada (...) Data que representa una alta incidencia de accidentes aéreos con víctimas, que debería cruzarse con la información de horas de vuelo para determinar el alcance y la gravedad de la situación", explicó la ONG en un informe publicado en su página web. Asimismo, detalló que del total de accidentes reportados, hubo 30 siniestros de helicóptero con 98 fallecidos, 25 en aeronaves de militares de transporte con 57 fallecidos, 16 con aviones de combate con 8 fallecidos y 12 en aviones de entrenamiento con 6 fallecidos. Control Ciudadano sostuvo que la opacidad en el manejo de esta información por parte de las fuerzas castrenses venezolanas ha sido una "constante". "No existe rendición de cuentas, auditabilidad y transparencia en la planificación, ejecución y evaluación de la política del Estado en materia de seguridad y defensa nacional y los accidentes con aeronaves militares no escapan a este patrón", apostilló. La ONG dijo que a partir de 2013 registró un descenso en este tipo de accidentes, que "coincide con el inicio de la crisis económica en Venezuela, lo que podría suponer una disminución en la operatividad de la Fuerza Armada Nacional y su impacto en los siniestros de aeronaves militares". Añadió que durante 2021 se reportaron 3 siniestros con aviones militares sin víctimas mortales.