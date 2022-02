Bissegger: "Estoy feliz por esta victoria después de un duro invierno"

Redacción deportes, 22 feb El suizo Stefan Bissigger (EF Education) disfrutó del sabor especial de su victoria en la contrarreloj del Tour de los UAE, ya que se produjo ante el doble campeón de la especialidad, el italiano Filippo Ganna, y después de un complicado invierno en el que sufrió alguna lesión importante. "Sabía que mi tiempo era realmente bueno. Afronté con muchas ganas esta contrarreloj después de superar un invierno duro con un escafoides roto, lo que me llevó mucho tiempo arreglarlo. Realmente estoy feliz de estar de vuelta. He mejorado y se ha notado", dijo tras su triunfo el ciclista helvético. Bissegger (Weinfelden, 23 años), superó en la crono en 7 segundos a Filippo Ganna y en 14 al subcampeón olímpico Tom Dumoulin, mientras que la cuarta plaza se la adjudicó el doble ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, a 18. "Siempre es bueno ganar, y además ante rivales tan fuertes en contrarreloj como los de hoy. No sé si ha sido mi mejor crono, pero sabía que lo había hecho bien. Hasta que no entraron los principales rivales no me vi ganador". EFE soc/ea