Ayuso se pone la camiseta del Madrid para homenajear a la Quinta del Buitre

Madrid, 22 feb La Quinta del Buitre ha vestido este martes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la camiseta del Real Madrid en un homenaje a los cinco integrantes del club blanco que dominaron el panorama futbolístico español con cinco Ligas consecutivas. En un acto celebrado en la Real Casa de Correos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los exfutbolistas del club blanco Emilio Butragueño, Manuel Sanchís, José Miguel González Míchel, Rafael Martín Vázquez y Miguel Pardeza -componentes de La Quinta del Buitre- han recibido de Díaz Ayuso el Premio Internacional del Deporte, justo cuando se cumplen 35 años de la primera Liga que ganaron en 1986. Ellos han querido devolver el homenaje a la presidenta madrileña, madridista reconocida, con una camiseta del Real Madrid con el dorsal 1983, año en el que se juntó en el Castilla esta generación de deportistas que "trascendieron lo futbolístico para convertirse en un fenómeno social y cambiar la imagen de la capital", ha dicho Díaz Ayuso. "Tengo en mi teléfono una nota que se llama 'Cosas buenas de ser presidenta' y lo que hago cuando me ocurren eventos, me las apunto. La vida tiene altibajos, tiene dificultades y hay que recordar lo bueno que pasa. No debemos olvidar todo lo bueno que da sentido a la vida y este es un día que apuntaré en mi teléfono para recordar en un futuro lo que ha valido la pena estar al servicio de la Comunidad de Madrid", ha declarado. Como ha relatado Díaz Ayuso, la Quinta del Buitre "inauguró un modelo sofisticado y alegre, una escuela en la que primaba el ataque, la estética y la generosidad". "La Quinta del Buitre quedó en la retina de todos por el fútbol que practicaban miles de niños de todos los rincones de España", ha continuado, para remarcar que, además, este grupo cautivó "a todos por la belleza de su juego y por su personalidad". Bautizada así por el periodista Julio César Iglesias, los cinco integrantes de la Quinta del Buitre, todos ellos procedentes de la cantera madridista e integrantes del equipo que a partir de 1986 logró la proeza de hacerse cinco títulos de Liga de forma consecutiva, algo que ningún otro equipo ha logrado. Así, en 1985 ganó también la primera de sus dos Copas de la UEFA, el primer título europeo del club de Chamartín desde 1966, año del último triunfo europeo del Real Madrid clásico, que con Alfredo di Stéfano, Paco Gento -recientemente fallecido- y Ferenc Puskas, entre otras figuras, se alzó con seis Copas de Europa. Además de este palmarés de títulos, con la concesión del Premio Internacional del Deporte, la Comunidad de Madrid reconoce el impulso que supuso la Quinta del Buitre para dar un giro al llamado deporte rey, introduciéndolo en la modernidad y distinguiéndose como un equipo de ataque. Florentino Pérez ha destacado que la Quinta del Buitre es "parte de la historia del fútbol" y referencia de "la identidad madridista", de la que el madridismo se siente "orgulloso". "Este reconocimiento es especial a un grupo inolvidable que marcó una época en el fútbol español y europeo", ha subrayado Pérez, que ha destacado que esta generación de jugadores fue la creadora de "un fútbol diferente y transmitieron valores esenciales dentro y fuera del terreno de juego". En el acto estuvo presente el seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, que también fue jugador del Real Madrid. EFE era-iv/jnr 1011940 (vídeo) (audio)