Argentina logra la mayor producción de petróleo desde 2011 y récord en shale gas

Buenos Aires, 21 feb Argentina logró en enero pasado una producción de petróleo de 570.000 barriles diarios, su mayor nivel desde diciembre de 2011, en tanto que en el primer mes del año obtuvo volúmenes récord de "shale" gas (gas no convencional), informaron este lunes fuentes oficiales. De acuerdo a datos difundidos por la Secretaría de Energía de Argentina, en enero la producción de crudo creció un 2 % con respecto a diciembre último y un 15 % en términos interanuales. El crecimiento estuvo impulsado por el segmento del petróleo no convencional, cuya producción creció un 5 % con respecto a diciembre y un 61 % interanual, representando el 39 % del total de crudo que se extrae en Argentina. En relación a la producción total de gas natural, durante enero Argentina alcanzó un volumen de 130 millones de metros cúbicos por día, lo que significa un crecimiento del 12 % con respecto al mismo mes del año pasado. Sobre ese total, 69 millones de metros cúbicos diarios correspondieron a "shale gas", lo que representó un volumen de producción récord en este segmento, con un alza interanual del 42 %. "Son grandes noticias para el país porque el sector hidrocarburífero es unos de los grandes motores productivos que tiene Argentina. Nos pone muy contentos porque este aumento de la actividad, que viene siendo constante mes a mes, acompaña y potencia el proceso de crecimiento que atraviesa nuestro país", afirmó este lunes el secretario de Energía argentino, Darío Martínez. La producción de hidrocarburos no convencionales de Argentina se concentra en la formación de Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo. Tan solo se ha desarrollado un 7 % de su potencial y en 2020 Vaca Muerta se vio muy afectada por la fuerte caída en la demanda de hidrocarburos en el contexto de la parálisis económica que trajo la pandemia, pero en 2021 registró un fuerte impulso en la actividad de perforación y extracción.