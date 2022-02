Antofagasta pagará grandes dividendos con alza de cobre a récord

(Bloomberg) -- El productor chileno de cobre Antofagasta Plc dijo que entregará más de US$1.000 millones a sus inversionistas en dividendos después de convertirse en la última minera en sacar rédito del aumento de los precios de los productos básicos.

Las compañías mineras más grandes del mundo están devolviendo cantidades récord de dinero a sus accionistas después de que productos básicos desde el mineral de hierro hasta el cobre y el carbón alcanzaran máximos históricos el año pasado. Glencore Plc y BHP Group, rivales más grandes, ya reportaron ganancias y rendimientos extraordinarios, mientras que Rio Tinto Group y Anglo American Plc les seguirán esta semana.

Antofagasta indicó que pagará un dividendo anual de US$1.170 millones después de registrar una ganancia anual récord de US$4.800 millones. Los resultados se lograron pese a contratiempos para la empresa, ya que una sequía en Chile obstaculiza sus operaciones y los inversionistas están evaluando un nuevo Gobierno de izquierda en el país.

Antofagasta ha sido uno de los mayores ganadores del alza de los precios del cobre, que han subido en medio de una creciente demanda y problemas en la cadena de suministro. Las mineras más grandes del mundo son universalmente optimistas con el cobre, ya que esperan un aumento en el consumo a medida que la economía mundial se descarbonice, mientras que el suministro a largo plazo parece limitado por la falta de desarrollo de nuevas minas.

Nota Original:

Antofagasta Joins Big Dividend Club After Copper Soars to Record

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.