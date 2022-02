Agricultores de Nueva York podrán comenzar en breve el cultivo de marihuana

Nueva York, 22 feb Los cultivadores de cáñamo en Nueva York podrán comenzar a sembrar marihuana a partir de esta primavera, con una licencia provisional que les otorgará el estado, con miras a la próxima apertura del mercado para adultos del uso recreativo de esa planta. La gobernadora Kathy Hochul firmó este martes la legislación que ha creado una nueva licencia condicional para el cultivo de la marihuana, lo que abre la puerta para que los agricultores del cáñamo puedan solicitarla y comenzar pronto su cultivo, de acuerdo con un comunicado. "Me enorgullece firmar este proyecto de ley, que posiciona a los agricultores de Nueva York para que sean los primeros en cultivar marihuana y poner en marcha la nueva industria segura, equitativa e inclusiva que estamos construyendo", indicó Hochul. Según el comunicado, la Oficina de Gestión de Cannabis (OCM, por su sigla en inglés) va a crear un proceso de solicitud de licencia y abrirá el programa lo antes posible. "Con este proyecto de ley, estamos poniendo a los agricultores de Nueva York, no a las grandes corporaciones, al frente de nuestra industria mientras protegemos la salud pública al entregar productos cultivados de manera segura", destacó el director ejecutivo de la OCM, Chris Alexander. La ley dice que los cultivadores de cannabis con licencia temporal deben cumplir con ciertos requisitos, que incluyen prácticas de cultivo seguras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, participación en un programa de tutoría de equidad social y un acuerdo con una organización laboral. En marzo de 2021, Nueva York se convirtió en el decimoquinto estado en adoptar la medida, que permitirá a los adultos a partir de los 21 años a tener hasta 3 onzas de la marihuana dentro o fuera de sus hogares, siempre para consumo personal. Además, podrán comprar y cultivar hasta 6 plantas, 3 que hayan madurado y otras 3 en crecimiento. También podrán fumarla en lugares donde se permite el uso del cigarrillo así como entregar cantidades de la yerba a otros adultos de 21 años o más, siempre y cuando no haya compensación económica. De acuerdo con la ley firmada hoy, con este permiso temporal los agricultores podrán cultivar la planta al aire libre o en un invernadero hasta por dos años a partir de la emisión de la licencia. También les permitirá fabricar y distribuir productos de flores de cannabis sin tener una licencia de procesador o distribuidor, hasta el 1 de junio de 2023. Se estima que la nueva industria de la marihuana recreativa podría generar 350 millones de dólares en impuestos anuales y parte de esos fondos deberán ser invertidos en las comunidades de minorías afectadas por las sentencias por la posesión de esta droga. EFE rh/fjo/jrh