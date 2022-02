Acusan a joven de 16 años de intento de asesinato en un tiroteo en Florida

Miami, 22 feb Un joven de 16 años fue arrestado en el condado de Orange, en el centro de Florida (EE.UU.), y acusado del delito de intento de asesinato tras disparar contra un grupo de adolescentes en la calle y herir a uno de ellos, informaron este martes medios locales. El arresto se produjo la semana pasada, después de que agentes de Policía de la ciudad de Winter Garden acusaran a Tony Maurice Madison de disparar cerca de 11 tiros a un grupo de menores que se hallaba en un área del Parque Zanders, en la citada ciudad, recogió hoy el canal local WKMG TV. Los investigadores dijeron que, como consecuencia de los disparos, un adolescente de 17 años resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque su vida no corre peligro. Las autoridades no identificaron más víctimas. Madison era sospechoso desde el principio de la investigación, pero había presentado una coartada a los policías que tardó unos días en quedar "desacreditada" y posibilitar su arresto. La Policía no ha divulgado cuál pudo ser el motivo del tiroteo contra el grupo de adolescentes que dejó un herido. EFE emi/jip/lll