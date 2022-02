Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 22 feb (16.00 GMT)

Madrid, 22 feb NUEVAS COBERTURAS: .- Washington (EE.UU).- El presidente Biden Comparece ante los medios para hablar sobre la cris de Ucrania y Rusia. (vídeo) (audio) .- Quito (Ecuador).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ofrece una conferencia de prensa junto al senador demócrata de los Estados Unidos Bob Menéndez. (vídeo) (audio) .- Ciudad de México (México).- Un grupo de eurodiputados comienza una visita a México con una reunión con senadores para evaluar la renovación del acuerdo comercial. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Rueda de prensa de la candidata al Senado Piedad Córdoba. (vídeo) (audio) .- Santiago de Chile (Chile).- El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, visita Chile a dos semanas de la investidura del presidente electo, Gabriel Boric. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- La panificadora Bimbo presenta su informe financiero anual del 2021. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- Un hombre de 51 años es aerotransportado a un hospital de Miami tras ser mordido por un tiburón mientras pescaba. (vídeo) .- San Salvador (El Salvador).- Un grupo de mujeres condenadas y liberadas por supuestamente abortar brindarán una conferencia de prensa. (vídeo) (audio) .- Tegucigalpa (Honduras).- Debido a la pandemia, la educación pública está en un letargo, según el exministro de Educación Marlon Brevé. (vídeo) .- Lima (Perú).- La embajada de España y el Gobierno de Perú homenajean a los tripulantes peruanos fallecidos en el barco 'Vila de Pintaxo', hundido frente a las costas de Terranova (Canadá). (vídeo) .- Lima (Perú).- Hallan 14 momias en el Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, en Lima, que pertecenerían a niños y adultos probablemente sacrificados hace 1000 años. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Moscú (Rusia).- El Parlamento ruso formaliza este martes la ratificación de los tratados de amistad con las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donestk y Lugansk, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara su reconocimiento y el despliegue de tropas para ejercer "funciones de pacificación". (vídeo)(audio) .- Kiev (Ucrania).- Ucrania moviliza a la comunidad internacional en contra de Rusia por el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas prorrusos en el este del país, los cuales sigue reconociendo como parte del Estado ucraniano, al igual que sus socios de Occidente. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- Estados Unidos intensifica este martes los contactos con sus aliados en Europa para imponer sanciones económicas a Rusia, después de que el Kremlin reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. (vídeo)(audio) .- Lima (Perú).- La Fiscalía de Perú expone en Lima los argumentos de la acusación que pide que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, sean condenados a 20 y 26 años de cárcel, respectivamente, por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez. (vídeo)(audio) .- Ciudad de México.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica en Ciudad de México un informe sobre los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países más peligrosos de América para la prensa -Brasil, Colombia, Honduras y México- este último con cinco comunicadores asesinados en lo que va de 2022. (vídeo)(audio) .- Caracas (Venezuela).- La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) Venezuela 2021, Isabel Santos, presentará por videoconferencia este martes el informe final de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 en Venezuela y una lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. (vídeo)(audio) .- Corrientes (Argentina).- Los incendios han arrasado ya alrededor del 9 % del territorio de la provincia argentina de Corrientes, en el noreste del país, una catástrofe ambiental que ha llevado a las autoridades a pedir ayuda internacional para tratar de atajar una situación que ya es "altamente crítica". (vídeo) .- Ciudad de México.- Más de 150 obras del artista mexicano Rafael Cauduro inundarán el Museo de San Ildefonso de la Ciudad de México con motivo de sus 50 años de trayectoria y con el objetivo de ofrecer una mirada íntima al particular universo creativo del escultor y muralista. (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Rostov (Rusia).- El presidente ruso Vladimir Putin firmó el martes un decreto de reconocimiento de la independencia de las repúblicas del Donbás, así como un acuerdo de amistad, cooperación y asistencia mutua. (vídeo) .- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció este martes el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 como respuesta a la iniciativa del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer a los territorios separatistas prorrusos de Ucrania. (vídeo) .- París (Francia).- El alto representante europeo para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, alertó este martes en París de que "la alianza entre China y Rusia desafía el orden multilateral" y abogó por que la UE contrarreste esa alianza estando más presente en la zona del Indopacífico. (vídeo) .- París (Francia).- Una veintena de ministros de Exteriores de la UE aprovecharán la reunión de hoy en París sobre el Indopacífico para convocar un encuentro extraordinario paralelo para perfilar esta misma tarde las sanciones económicas que se aprobarán por el Consejo de la UE. (vídeo) .- París (Francia).- El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad comunitario, Josep Borrell convoca Consejo con ministros de la UE para decidir sanciones contra Rusia. (vídeo) (audio) .- París (Francia).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió este martes de sanciones "masivas" por parte de la Unión Europea contra Rusia si ese país utiliza la fuerza contra Ucrania. (vídeo) (audio) .- París (Francia).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, consideró "muy grave" la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de dos regiones pro-rusas del este de Ucrania y enviar tropas a su interior. (vídeo) .- Santiago de Compostela.- Los supervivientes del Villa de Pitanxo, el arrastrero congelador hundido el pasado martes en aguas canadienses, ya podrán descansar esta noche en sus casas, tras viajar desde San Juan de Terranova en un Airbus A400 que llegó a medianoche a Santiago y después de días a bordo del barco de rescate y en un hotel. (vídeo) .- Teherán (Irán).- El presidente iraní, Ebrahim Raisi, insistió este lunes desde Catar que EE.UU. debería levantar las sanciones económicas impuestas a Irán para reavivar el acuerdo conseguido en 2015 que limita el programa nuclear iraní, del que Washington se retiró en 2018. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, celebró este martes que el paso a criterios individuales en lugar de regionales permitirá “facilitar los movimientos”, a su llegada a la reunión europea de Asuntos Generales en Bruselas. (vídeo) .- París (Francia).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este martes en París para impulsar la cooperación con la región del Indopacífico, una reunión donde previsiblemente se abordará también la tensión entre Ucrania y Rusia. (vídeo) .- Roma (Italia).- La Guardia costera italiana rescató esta madrugada a 573 migrantes y recuperó un cuerpo sin vida a bordo de dos pesqueros sobrecargados que se encontraban en medio de un fuerte oleaje frente a las costas de Cerdeña (sur de Italia), informaron hoy los guardacostas. (vídeo) .- Nueva Delhi (India).- Activistas y refugiados birmanos que viven en India se manifestaron hoy en contra de la junta militar que desde hace poco más de un año tomó el poder del país. (vídeo) .- Bangkok (Tailandia).- Las autoridades tailandesas elevaron el nivel de alerta contra la covid-19 ante el reciente aumento de contagios, que este martes rondaron los 18.400 casos y 35 decesos, aunque descartan implementar nuevos confinamientos. (vídeo) .- Hanói (Vietnam).- Vietnam confirmó este martes 55.871 nuevos contagios de covid-19, el mayor número de infecciones diarias hasta la fecha desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. (vídeo) .- Tokio (Japón)- El Nikkei de la Bolsa de Tokio anotaba un descenso del 2 % a la apertura este martes como reacción al aumento de las tensiones en Ucrania, tras reconocer Rusia la independencia de dos repúblicas separatistas en el país. (vídeo) .- La Paz (Bolivia) Los efectos de la pandemia de la covid-19 en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una "bomba atómica", pues borraron todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, con el encarecimiento de los insumos agrícolas y el cambio climático al acecho, alertó la FAO, que instó a los Gobiernos a coordinar para salir juntos de estas crisis. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Han pasado diez años de la tragedia ferroviaria de la estación Once de Buenos Aires, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Un período en que las familias de las víctimas se han enfrentado al poder y logrado demostrar en la Justicia el entramado de corrupción que mató a sus seres queridos, sin que la esfera política les haya pedido disculpas por lo sucedido. (vídeo) .- Roma (Italia).- Cada noche en los alrededores de la plaza de San Pedro decenas de personas sin hogar buscan un lugar para repararse y dormir, a veces sin poder llevarse nada a la boca. Pero desde esta semana, un camioneta de comida se estacionará a pocos metros del Vaticano y ofrecerá cenas calientes y desayunos a todos los que lo necesiten. (vídeo) .- Madrid (España).- La auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia tendrá una duración inicial de un año, estudiará los casos ocurridos en el pasado "sin límite temporal" y colaborará con las autoridades con el objetivo de aportar "luz y transparencia a la investigación". (vídeo) (audio) .- Dubái (Emiratos Árabes Unidos).- Hace más de 30 años, la fiebre de los rascacielos casi acabó con el distrito de Al Fahidi para construir en su lugar modernas oficinas y restaurantes, pero este barrio de Dubái hecho a base de barro y madera sobrevivió, y a día de hoy es el único vestigio de un pasado al que la ciudad ha dejado atrás. (vídeo) .- Aysén (Chile).- El inexorable avance del calentamiento global ha llegado a una de las zonas más prístinas del planeta: la Patagonia chilena, cuyos glaciares batallan a marchas forzadas contra el deshielo. (vídeo) .- Santo Domingo (R. Dominicana).- Recuperar la educación perdida a causa de la pandemia es la tarea "más urgente" y "más importante" en la actualidad, afirmó en una entrevista a Efe el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el español Mariano Jabonero. (vídeo) .- Kabul (Afganistán).- Sodaba Nazhand fue una de las miles de universitarias afganas que vio cómo las políticas de los talibanes contra la educación femenina paralizaba su formación, un obstáculo que sin embargo alentó el futuro de decenas de niños sin recursos a los que ahora imparte lecciones gratuitas en un parque de Kabul. (vídeo) .- Dacca (Bangladesh).- Furry Ghor, el primer hotel para mascotas en Bangladesh, abrió oficialmente sus puertas este martes, permitiendo que cualquier propietario pueda dejar en él a sus perros o a sus gatos sin tener que preocuparse por sus cuidados. (vídeo) .- Roma (Italia).- "Mujer joven", el retrato cubista que Pablo Picasso realizó en 1909 a su amante Fernande Olivier, ha llegado por primera vez a Roma para ser expuesto temporalmente en la galería de la Fundación Alda Fendi, de acceso gratuito al público. (vídeo) .- Madrid (España).- El cantautor Joan Manuel Serrat ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (vídeo) (audio) .- Madrid (España).- Es muy sano reírse de uno mismo, dice Antonio Banderas en la presentación de "Competencia Oficial", la comedia en la que comparte protagonismo con Penélope Cruz y Oscar Martínez. Porque de eso trata esta película. (vídeo) .-Roma (Italia).- En 1933, en pleno régimen fascista, un grupo de amigas comenzó a jugar al fútbol en Milán, llevadas por su pasión hacia este deporte, y lograron disputar el primer partido de balompié femenino en Italia, una hazaña que quedó perdida en la historia y que la periodista Federica Seneghini rescata en su libro "Las futbolistas que desafiaron a Mussolini". (vídeo) (audio) .- Barcelona (España).- Durante la búsqueda del nuevo patrocinador para el frontal de la camiseta de juego el FC Barcelona ha recibido varias ofertas de empresas de intercambio de criptomonedas, superiores económicamente a la que negocia con Spotify, pero la junta directiva azulgrana las ha rechazado al sentirse incómoda con el sector. (vídeo) .- Ciudad de Panamá.- En las calles se dice que el boxeo en Panamá no es un deporte. Es una religión. Varias generaciones han crecido sabiendo que en el país nació, ya hace 70 años, Roberto 'Manos de Piedra' Durán, uno de los mejores púgiles del mundo. (vídeo) .- Madrid, 22 feb (EFE). (Imágenes: Ramón Ayala).- La Quinta del Buitre ha vestido este martes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la camiseta del Real Madrid en un homenaje a los cinco integrantes del club blanco que dominaron el panorama futbolístico español con cinco Ligas consecutivas. (vídeo) alm/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 hora s (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com EFE TELEVISIÓN